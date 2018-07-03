Milletvekillerine Birlik Çağrısı

MERSİN, () - Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin milletvekillerinin kentteki sorunları ekip çalışmasıyla birlikte çözebileceklerini söyleyerek, birlik çağrısı yaptı.

Özdemir, Mersin'in vekillerinden beklentilerini açıkladı. Vekillerin kent sorunlarının çözümü için takım ruhu ile çalışması gerektiğini belirten Özdemir, "Bütçe Kanunu görüşmeleri sırasında ilimizin haklarını sonuna kadar savunmaları gereken vekillerimizin, kentin kamu yatırım ve hizmetlerinden hak ettiği payı alabilmesi için son derece dikkatli olmaları ve bir ekip halinde çalışmaları gerekmektedir. Yerel medyanın mümkün olduğunca yakından takip edilmesi ve şehirdeki kanaat önderleriyle irtibat halinde olunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Vekillerin başka parrtilere mensup kişilerin görüşlerini de takip etmesini isteyen Özdemir, "Ulaşılabilir olmaya özen göstermeleri gereken vekillerimiz, meclis çalışmalarına aktif biçimde katılarak kentimiz ile ilgili konuları yakından takip etmeliler. İfade ettiğimiz beklenti ve önerilerin dikkate alınması halinde, Mersin'deki sorunların çözümünde etkin bir rol oynayabilecekleri gibi, milletimizin kendilerine teslim etmiş olduğu emanetin de gereğini yerine getirmiş olacaklardır" diye konuştu.





Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2018, 10:05