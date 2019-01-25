Milletvekili Tüfenkci, İspendere'yi inceledi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile İspendere İçmeleri'nde incelemelerde bulundu.

Tüfenkci, Gürkan ve Kızılay, beraberinde İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi görevlileri ile birlikte İspendere İçmeleri'nde hizmete sunulacak olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı. Burada konuşan Gürkan, İspendere'nin sadece Malatya ve bölge için değil, ülkemiz için önemli bir yatırım ve önemli bir merkez olacağını belirterek, "Burası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi olarak kullanılacak merkez. Burada geçmişte yaptığımız üniversitemiz ile protokol çerçevesi içerisinde üniversitemizin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Üniteleri'ne cevap verecek bir fiziki yapı içerisinde planlandı. Ve o plan çerçevesi içerisinde artık binanın son rötuşları ve temizliği yapılmakta. Bu binanın ve çevre düzenlemelerini yaptıktan sonra üniversitemize devrederek üniversitemiz burada Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Üniteleri'nin bütün bölümlerinin uygulama alanlarından ve tedavi odalarından, rehabilatasyon merkezine, konferans salonundan, misafirhanesinden, havuzlarından ve fitness salonlarından ve hamamlarına kadar olan bütün komple beş yıldızlı bir sosyal tesis niteliğinde ve aynı zamanda beş yıldızlı bir sosyal tedavi merkezi hüviyetinde" dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, İspendere İçmeleri'nin Türkiye'de örnek bir merkez olacağını kaydederek, "Bu geniş büyük tabiat harikası alanda ve içmelerinde baharda hizmete açacak ve bizde hemen arkasından tedaviye burada başlayacağız. Bu tedaviler belki Malatya'dan daha çok Malatya dışından insanları buraya çekecek. Ben Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu düşünüyorum. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitelerimizin de yine Türkiye'ye örnek bir merkez olacağı kanaatindeyim. Tüm ekibimiz burada, heyecanla projenin bitmesini bekliyor" diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci"de, Başkan Gürkan"ın her alanda yaptığı çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Ben öncelikle bir teşekkür ile başlayayım. Gerçekten AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen Battalgazi Belediye Başkanımız ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kaynak israf eden değil, kaynak üreten bir belediyecilik anlayışı ile gerçekten Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren, hem turizm amaçlı, hem de tedavi amaçlı böyle bir tesisin kazandırılması noktasında başarılı çalışmalar ortaya koyarak, Türkiye ölçeğinde kısa süre denilecek bir süre içerisinde faaliyete geçirecek hale getiren başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Yine üniversitemize, Rektörümüze ve hocalarımıza da güzel işbirliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bittiğinde de İnönü Üniversitesi’nin önderliğinde, sağlık noktasında, geleneksel tıp noktasında hizmet vermeleri ve bu hizmetin sadece Malatya'ya değil, bölge ve Türkiye'ye verilmesi konusunda önemli bir yatırım. Bunu küçümsememek lazım. Bu yatırım sadece bir turizm amaçlı ve dinlenme amaçlı veya basit geleneksel olarak İspendere İçmeleri’nin modernize edilmesi değil aslında" şeklinde konuştu.

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