Milletvekili Taşdoğan'dan GGC'ye ziyaret

GAZİANTEP, () - MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, yeniden Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı seçilen İbrahim Ay ve yeni yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette cemiyetin hizmetlerini takdirle karşıladıklarını ifade eden Taşdoğan, sektörde yaşanan sıkıntıların birlik ve beraberlikle çözüleceğini dile getirdi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, “Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'mizde yeni dönemde görev alan arkadaşlara başarılar diliyorum. Cemiyetimiz geçen dönemde ciddi bir çıkış yakalamıştı.Yaptıkları Türkiye'de fark edildi.İki önemli çıkışı vardı. Bunlardan birincisi; Gazeteci arkadaşları ev sahibi yapmaları takdirle karşılandı. Bizlerde bunu desteklemiştik.İkincisi de ödül törenleri. Gazeteciler cemiyeti, mesleğini yapan gazetecilere, adilane bir şekilde hem cemiyetin adına hem mesleğin adına hem de şehrin adına yakışır şekilde hazırlanan programlarla ödüller takdim etmişti. Çalışan arkadaşlara motivasyon bakımından önemliydi.Yaptığınız hizmetleri takdirle karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

Yerel basının yaşadığı sorunları milletvekillerine dosya halinde ileteceklerini ifade eden Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise ziyarette şunları dile getirdi:

"Sektörümüzün sorunlarını bugün milletvekilimize anlattık. Görev dağılımımızı yaptık.Birçok sorunumuz var. Ekonomik anlamda piyasalar sıkıntıda.Bundan da en çok nasibini yerel basın aldı.Gazetelerimiz, televizyonlarımız, radyolarımız çok zor durumda.Biz bununla ilgili bugün bir çözüm heyeti oluşturuyoruz. Hem kendi yönetimimizden hem de dışarıdan gazete, radyo ve televizyon sahiplerinden bir çözüm heyeti oluşturarak bir çok yeri ziyaret edeceğiz. Sorunlara parmak basacağız.İnşallah milletvekillerimiz mecliste sesimiz olacak.Yapılması gereken birçok şeyin gerek sizin gerekse diğer milletvekillerimizin bizlere yardımcı olacağından hiçbir zaman şüphemiz olmadı.Bizi destekleyeceklerini biliyoruz. Gazetecilik yapmak ve özellikle yerelde gazetecilik yapmak çok zor. Çünkü dönüp baktığımızda bir ulusal basının reklam pastasının yüzde birini dahi yerel basın alamıyor.Yerel basın kendi kaderine terk edilmiş durumda.Gazeteciler cemiyeti olarak bir olacağız, birlikte olacağız, beraber olacağız.Cemiyet olarak da onunla ilgili bir çalışmamız var. Gerek gazeteler arasında gerek dernekler arasında birleşmeler olsun onunla ilgili de görüşmeler yaptık.İnşallah başarılı çıkarız.Çünkü birlikten kuvvet doğar.Bu zorluklara birlik ve beraberlikte aşacağımıza inanıyorum.Gazeteciler cemiyeti olarak tüm siyasilerimize eşit mesafede olduk.Bundan sonrada eşit mesafede olmaya devam edeceğiz."

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