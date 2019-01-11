Milletvekili Özel’den Bakan Albayrak’a önerge

Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA, () - CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Özel, soru önergesinde “Aylık enflasyon oranını belirleyen tüketim ürünlerinden bazılarının belirli marketlerden alınımının rakamsal oyunlarla tüketimi düşük göstermek yoluyla açıklanacak ‘aylık tüketici enflasyon’ rakamının halkımıza yapılacak iyileştirme zam oranıyla daha az pay almasının sağlanmasına yönelik bir aldatmacamıdır?” diye sordu.

CHP Yalova Milletvekili Özel’in soru önergesini içeren maddeler şöyle;

1- 2018 yılının Aralık ayından itibaren TÜİK taşra teşkilatının fiyat toplayacağı işyerlerinin TÜİK Başkanlığı tarafından belirlendiği ve fiyat alınacak iş yerlerinin taşra teşkilatına bildirildiği, zincir marketlerin fiyat alınacak işyeri listesine alındığı yönündeki iddialar doğru mudur?

2- 2018 yılının Aralık ayına kadar TÜİK, BİM, A101 gibi zincir marketlerden fiyat topluyor muydu? Daha önce zincir marketlerden fiyat toplanmazken bu değişikliğin gerekçesi nedir?

3- Büyük market zincirlerinin diğer faaliyet alanlarındaki gelirlerinin ciroda perakende gibi görünmesi o firmalardan fiyat derlenmesi açısından bir sakınca yaratmayacak mıdır?

4- Tüketici fiyat endeksi sepetinde bulunan ürünlerden kaç tanesi zincir marketlerde satılmaktadır ve bunlar hangileridir?

5- 2018 yılının Aralık ayında takvimin dışına çıkarak fiyat alınma dönemi bittikten sonra fiyat derlenmiş midir, derlendi ise bunun gerekçesi nedir?

6- Ekim ayında yüksek çıkan enflasyon rakamlarından sonra bu değişikliğe gitmenin amacı enflasyonla değil enflasyon rakamlarıyla mücadele etmek midir?

7- Milyonlarca çalışanın, emeklinin enflasyonun olduğundan daha düşük gösterilmesini, enflasyonun eksi değerlerde çıkmasını sağlayan değişikliklerle mağdur edilmesi, gerçek enflasyonun altında ezilmesi sonucunu ortaya çıkartan bu değişiklik hangi hukuki dayanakla yapılmıştır?

Öte yandan Milletvekili Özel, bilgilendirilmesi için verdiği yazılı soru önergesi nedeniyle yaptığı yazılı açıklamasında, “Bu gerekçeyi halkımızın da bilmesi gerekmektedir. Gıda ürünleri halkımızın en fazla tüketim harcamasını yaptığı bütçesinden en fazla gider olarak yer ayırdığı kısmıdır. Ekim'de yüzde 25,24 ile yılın en yüksek seviyesinde gelen enflasyon, nasıl oldu da Kasım'da aylık yüzde 1,44 gerileyerek yüzde 21,62 olmuştur? Bu yanıltma isteğinin altında yatan kuşkulu gerçeğin yılsonunda emekliye, memura kısaca tüm çalışanların beklediği enflasyon + refah payı ücret artışında iktidarın yanıltma iradesinin ortaya çıkarılmasına yönelik olacaktır” dedi.



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