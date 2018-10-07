Milletvekili Özdemir Erciyes'i meclis gündemine taşıdı

KAYSERİ, () - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde, Erciyes Dağı’nın sadece dağcılık ve kış sporları için değil, Kongre Turizm’ine katkı sunması kapsamında da değerlendirilmesine yönelik çalışmaların da olmasının gerekliği olduğunu ifade ederek soru önergesi verdi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Erciyes Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB)’de bulunan konaklama imkânlarının ve yatak kapasitesinin arttırılmasına yönelik yapılan çalışmaları sorgulayarak konuyu Meclis gündemine taşıdı. Erciyes Dağı’nın sadece dağcılık ve kış sporları için değil, Kongre Turizm’ine katkı sunması kapsamında da değerlendirilmesine yönelik çalışmaların da olmasının gerekliği olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bakanlığınızın internet sitesinde yer alan “Kış Sporları Turizm Merkezlerine İlişkin Genel Bilgi” başlığı adı altında Ülkemizde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş olan kış sporları temalı 29 adet Turizm Merkezleri (TM) ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB) bulunduğu, bu bölgelerden konaklama ve mekanik tesis imkânı sunması bakımından 9 adedinin faal, 7 adedi ise kısmen faal olduğu bilgisi paylaşılmaktadır. Faal olan tesisler kapsamında Kayseri’de bulunan Erciyes KTKGB de gösterilmekte ve burada hali hazırda var olan yatak kapasitesi 1072 olarak sunulurken, hedefin 6000 yatak kapasitesine ulaşmak olduğu belirtilmektedir.”

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yaptığı bu açıklamalardan sonra, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a şu soruları yöneltti ve cevap istedi:

“Bakanlığınızın Kayseri Erciyes KTKGB’de bulunan konaklama imkânlarının ve dolayısıyla yatak kapasitesinin arttırılmasına yönelik ne gibi çalışmaları vardır? Şayet bahsedilen hedefin gerçekleştirilmesi için bakanlığınızca teşvik imkanları değerlendirilmekteyse bunun şartları ve kapsamı nelerdir? Bahse konu olan 6000 yatak kapasitesine ulaşabilmek için belirlenmiş bir takvim ve stratejik planlama var mıdır? Erciyes Dağı’nın sadece dağcılık ve kış sporları için değil, Kongre Turizm’ine katkı sunması kapsamında da değerlendirilmesine yönelik bir çalışmanız mevcut mudur?”

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