Milletvekili Özdemir, bakanlığa Bahçecik barajını sordu

KAYSERİ, () - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Pınarbaşı İlçesi’ndeki Bahçelik barajının ve sulama projelerin önemine değinerek, yaşanan sorunları ve projenin en kısa sürede tamamlanması için yapılacakları sorgulayarak konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı’na 3 maddelik soru önergesi verdi.

Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde, yapımına 1995 yılında başlanan ve projenin tüm hatlarıyla tamamlanma tarihi 2023 yılı olarak belirlenen Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi’ndeki Bahçelik Barajının 2005 yılında işletmeye alındığını ifade ederek şunları söyledi:

“Barajdan yılda 27 milyon kilovatsaat enerji üretildiği ifade edilmektedir. Şimdiye kadar projenin alt ünitelerinden olan Ana İletim Hattı’nın 2013’te, Pazarören-Samağır Sulaması’nın 2012’de, Köprübaşı-Erek Sulama hattının ise 2016’da tamamlanarak işletmeye alındığı DSİ tarafından açıklanmıştır. Bahçelik Projesi’nin en büyük ünitesi olan ve 226 bin 300 dekar zirai araziyi sulayacak olan Bünyan-Sarıoğlan Sulama inşaatında ise çalışmaların devam ettiği belirtilmektedir.”

Milletvekili Özdemir, sulama projelerindeki yanlış planlama ve gecikmelerden dolayı yöre sakinlerinin sorunlar yaşadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Baraj projesinin iletim hatları üzerindeki Pınarbaşı ilçesinde bulunan kimi mahallelerde yöre sakinlerinin ulaşım noktasında sıkıntı yaşadıkları, söz gelimi sulama için inşa edilen kanalların geçtiği güzergâhlar üzerindeki bazı noktalarda köprü gibi ulaşım imkânlarının bulunmayışı veya henüz inşa edilmemesi sebebiyle arazi sahipleri ile kendi tarım alanlarına ulaşmak isteyen diğer çiftçilerimiz arasında sorun yaşandığı bilgisi mevcuttur.”

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yaptığı bu açıklamalardan sonra, Bakan Bekir Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti ve cevap istedi:

1 - 2018 yılı için DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’ne Bahçelik Barajı’nın devam eden kısımları için ayrılan bütçe ne kadardır?

2- Bu bütçenin ne kadarı gerçekleşmiştir? Projenin tamamlanması için herhangi bir gecikme bakanlığınızca öngörülmekte midir yoksa ilan edildiği gibi 2023 yılında tamamlanacak mıdır?

3- İletim hatları üzerinde bulunan yerleşim yerlerinde yaşanan ulaşım sıkıntıları tespit edilmiş midir? Tespit çalışması yapıldıysa bakanlığınızın bu sıkıntıları gidermek için oluşturduğu tedbirler nelerdir?”

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