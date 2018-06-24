Milletvekili Özçelik oyunu ailesiyle kullandı

Mesut MADAN/BURDUR, () - AK Parti Burdur Milletvekili ve birinci sıra adayı Bayram Özçelik, oyunu ailesiyle birlikte kullandı.

AK Parti Milletvekili ve Adayı Bayram Özçelik, eşi Melike ve oğulları Osman ve İlhan Selim ile birlikte Türk Hava Kurumu İlkokulu'na geldi.

Ailesiyle birlikte oyunu kullanan Bayram Özçelik, "Oyumuzu kullandık. Türkiye'miz ve halkımız için hayırlara vesile olsun. Ülkemizdeki demokrasinin ilerlemesi ve gelişmesi adına, istikrar ve huzurun olduğu bir ortamda bu seçimlerin yapılıyor olması ülkemiz demokrasisi adına çok güzel bir gelişme, çok güzel bir duygu" dedi.

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