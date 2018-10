Milletvekili ofisi, proje ofisi oldu!

GAZİANTEP, () - AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer'in TBMM'deki ofisi ve ekibi, yeni yasama yılında, 'Gaziantep Proje Ofisi' olarak hizmet verecek. Koçer, "Gaziantep için projesi veya yenilikçi bir fikri olanları bekliyoruz" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer, Gaziantep için, "Yenilikçi bir fikrim var" veya "Bir projem var" diyenlere çağrıda bulunarak, "Gaziantep için yapılmış her projeye ve düşünceye destek olmak ve devletimizin proje destekleri ile buluşturmak üzere ofisimize bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 27'nci dönem ikinci yasama yılı çalışmaları başlarken, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Meclis çalışma ofisi ve ekibinin, "Gaziantep Proje Ofisi" olarak da hizmet vereceğini twitter mesajı ile duyurdu. Milletvekili Koçer, "Yeni yasama yılı çalışmalarına başladık. Rabbim ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Yeni dönemde, Gaziantep için 'Yenilikçi bir fikrim var' veya 'Bir projem var' diyen herkesi birlikte çalışmaya, düşünmeye ve kendilerine yardımcı olmak üzere işbirliğine davet ediyorum. Kapımız sonuna kadar açık" şeklinde konuştu.

Gaziantep için üretilecek proje ve fikirleri beklediklerini belirten Koçer, çağrısını şöyle sürdürdü: "Ülke ve şehir olarak ne kadar çok proje ve yenilikçi fikir üretirsek, ekonomik ve sosyal anlamdaki gelişmemiz de o kadar güçlü olur. Gaziantep için bir fikrim veya projem var diyen herkesi bekliyoruz. Gaziantep'in Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma yolculuğunu yeni fikir ve projelerle hızlandırmak, Endüstri 4.0 anlayışını yaşamın her alanına yaymak ve toplam kalite anlayışını yükseltmek için el ele hep birlikte var gücümüzle çalışacağız."

AK Parti Milletvekili Koçer, Gaziantep için projesi olanların kendisine ulaşacağı iletişim kanallarını şöyle duyurdu:

"Gaziantep için yapılmış her projeye ve düşünceye destek olmak, önünü açmak ve devletimizin ve bakanlıklarımızın proje destekleri ile buluşturmak üzere bekliyoruz. 'Bir projem var' başvuruları, anejatkocer@tbmm.gov.tr mail adresime, 0312 4206327 nolu ofis telefonuma veya 312 4202430 nolu faksımıza yapılabilir. Benimle bizzat görüşerek projelerini veya fikirlerini anlatmak isteyen hemşerilerimi de Mecliste ağırlamaktan memnuniyet duyarım."

