Milletvekili Koçer 'Gazi' unvanının yıl dönümünü kutladı

GAZİANTEP Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gaziantep’e 'Gazi' unvanı verilişinin 98'inci yıldönümünü kutlayarak, “Gazi'lik unvanı ve milli mücadele ruhu bu şehre her zaman güç vermiştir. Milli mücadele ruhu Gaziantep’in özünde ve inancında vardır. Her zaman bu ruh ve inançla başarılı olmuştur" dedi.

Antep savunmasının kurtuluş savaşı sürecinde farklı bir yere ve öneme sahip olduğunu dile getiren Koçer, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Düşman birliklerinin artan baskı ve zulümlerine karşı direniş destanını başlatan Antepliler, büyük ve eşsiz bir savunma sergilemiştir. Onur ve cesaretle 6317 kahraman “Ben Antepliyim Şahinim ağam, mavzer omzuma yük, ben yumruklarımla dövüşeceğim, yumruklarım memleket kadar büyük” nidasıyla şehit olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi imkân ve gücüyle düşman işgaline karşı 11 ay direnen ve büyük bir mücadele örneği sergileyerek düşmana geçit vermeyen Antep’e 8 Şubat 1921’ de “Gazi” unvanı vermiştir. Atalarımızın “Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum” inancıyla sergiledikleri mücadele neticesinde şehrimize verilen “Gazi” unvanı, Gaziantep’in bugünkü konumuna gelmesinde en büyük motivasyonu olmuştur. Yokluğun, imkânsızlığın ne olduğunu iyi bilen fedakâr ve cefakâr Gaziantep, ecdadının emanetine sahip çıkarak aynı azim ve kararlılıkla yılmadan, yorulmadan çalışmaktadır. 7 milyar dolarlık yıllık ihracatı ile ülkemizin en çok ihracat yapan altıncı ili olan Gaziantep, Türkiye’nin iki katı büyüme performansı sergileyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele için söylediği “Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar” vecizine yakışır bir ekonomik mücadele sergilemektedir. Gaziantep’in bugün elde ettiği ekonomik ve kültürel başarıyı çok daha ileriye taşıyacağına ve bu başarıyı her alana yayarak sahip olduğu marka değerini daha da güçlendireceğine yürekten inanıyor, Gazi Şehrin evladı olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum.

Antep'e “Gazi” unvanı verilişinin 98'inci yılını kutluyor, şehrimizin savunmasında can veren başta Şahinbey, Şehitkamil, Karayılan ile tüm kahramanlarımız olmak üzere vatan için can vermiş bütün şehit ve gazilerimizi; minnet, rahmet ve şükranla anıyorum.”

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