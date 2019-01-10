Milletvekili Koçer'den, müjde

GAZİANTEP, () - AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı müjdelerin de içinde yer aldığı kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandığını söyledi.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin başarıyla sürdürülen yeni ekonomik program hedefleri doğrultusunda hazırlandığının altını çizen Milletvekili Koçer, "Vatandaşlarımızın ve ülkemizin ihtiyaçlarına uygun, yeni ekonomik programla uyumlu kanun çalışmalarını birer birer hayata geçiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte etkin ve hızlı karar alma sürecinin de başladığının altını çizen Koçer, “Teklif, etkin ve hızlı kararlar alınmasına hizmet eden, birtakım ihtilaflı konuları neticelendirecek ve vergilendirmede güncellemeler sağlayacak düzenlemeler içeriyor" dedi.

Koçer, teklife ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın işgücüne katılımı güçlü bir ekonomi için büyük önem taşıyor. Bu noktada kadın girişimcilerimiz ile üretim yapan ev hanımlarımız için bir imkan söz konusu. Teklifte evlerinde ürettikleri bir takım ürünleri internet üzerinden satışını yapacak olan ev hanımlarımızın vergiden istisna olmaları öngörülüyor. Bunun yanında vergiye uyumlu mükelleflerin vergi indiriminden yararlanmalarının kolaylaştırılması da sağlanıyor. Ayrıca işsizlik kapsamında verilen tazminatlara uygulanan gelir vergisi isitisnasının kapsamına açıklık getiriliyor ve buna uygun olarak geçmişte yapılan vergi kesintilerinin iadesine imkan sağlanıyor. Vergiye ilişkin bir diğer önemli düzenleme ile patent veya faydalı model belgesi verilmiş koruma altındaki buluşların kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmeleri hususu açıklığa kavuşturuluyor. Teklifte yer alan düzenleme ile Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği şekilde asgari ücret desteği 2019 yılında da devam ediyor ve personel sayısı 500'ün altında olan işletmelere 150, 500 üstünde olan işletmelere ise 100 lira olarak öngörülüyor. Bir takım idari düzenlemeleri gerçekleştirebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek yetki düzenlemesi de yine bu teklifte yer alıyor. Türkiye’nin ekonomik iyileşme süreci hızla devam ederken son derece önemli destekleri ve teşvikleri içeren kanun çalışmaları da art arda Meclis’imizde yasalaşıyor."

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