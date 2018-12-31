Milletvekili Koçer'den, 2019 mesajı

GAZİANTEP, () - AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, yeni yıl nedeniyle mesaj yayınladı.

Yeni umut ve beklentilerle 2019'a girildiğini belirten Milletvekili Koçer, "Vatandaşlarımızın yeni yılını en içten duygularla kutluyorum. Hayırlı ve sağlıklı bir yıl olmasını ümit ediyor, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, barış, huzur ve refah getirmesini diliyorum" dedi.

2018'in dünya ve Türkiye açısından çetin bir yıl olduğuna işaret eden Koçer, yeni yılın yeni umutlar getirmesini dilediği mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Geride bıraktığımız yıl ülkemizde huzur ve güven ortamının sağlanması, birlik ve beraberliğin daim olması, millet ve ülke refahının artması adına önemli adımlar atıldı. Ekonomi başta olmak üzere pek çok alanda önemli gelişmeler oldu. Döviz piyasalarımıza yapılan müdahaleye karşın çok hızlı kararlar alınarak ve destekler sağlanarak önemli bir iyileşme elde edildi. 2019 başından itibaren bu iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz. Dünyanın büyük ekonomileri, ticaret savaşlarıyla mücadele edip, birçok ülke bütçe sorunları yaşarken Türkiye ekonomik büyümesini devam ettirdi. Türkiye'nin elde ettiği ekonomik ve siyasi kazanımları muhafaza etmek ve daha ileri taşımak için hepimiz çok gayret göstermeliyiz. Siyasi istikrarımızı ve ekonomik güven ortamını zedeleyecek, birlik ve beraberliğimizi bozacak şer odaklarına fırsat vermemeliyiz. Yeni hükümet sistemiyle birlikte, sahip olduğumuz değer ve kazanımlar sayesinde ülkemizin hız kesmeden yoluna devam edeceğine yürekten inanıyorum. Sağlam temeller üzerine kurulu güçlü ekonomisiyle, uluslararası alanda aktif bir Türkiye, bölgesinde ve dünyada huzurun ve istikrarın teminatı olacaktır. Yeni yılda başta ülkemiz ve yakın bölgemiz olmak üzere tüm dünyada yaşanan acıların sona ermesini, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, barış, huzur ve refah getirmesini diliyorum."

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