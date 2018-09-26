Milletvekili Kılıç: Bursa, dünyada örnek bir şehir

BURSA,() – AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, şehirdeki temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında değerlendirmelerde bulunan Kılıç, “Bursa, sanayisiyle dünyada örnek alınan bir şehir” dedi.

Bursa Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Dr. Yurdanur Asa ile Bursa İl Göç İdaresi Müdürü İ. Fatih Tüzen’i ziyaret eden Milletvekili Ahmet Kılıç, şehrin demografik yapısı ve göçmenler hakkında bilgiler aldı. Ardından Bursa- Eskişehir- Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim’i makamında ziyaret eden Ahmet Kılıç, sonrasında Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, Bursa Beşevler Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Sabri Koçoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Bursa’nın Türkiye’nin en önemli sanayi şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Kılıç, “Bursa, sanayisiyle, işadamlarıyla sadece Türkiye’de değil, dünyada örnek alınan şehirlerden biri. Burada gerçekleştirilen ihracat, birçok ülkenin gerçekleştirdiği ihracattan fazla. Bu sanayi bölgelerinin, iş adamları derneklerinin, kalkınma ajanslarının ve kamu kurumlarının ortak başarısıdır. Bizlere de bu bölgelerde çalışan sanayicilerimizin daha iyi koşullarda üretim yapmasını sağlayacak altyapıyı hazırlamak, onların gerçekleştirdiği Ar-Ge projelerine destek olmak düşüyor. Bunun için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Kırsal bölgelerin kalkınmasının önemine de değinen Ahmet Kılıç, “Bursa her yönüyle çok önemli değerlere sahip bir şehir. Kırsal bölgelerin kalkınması da bizim için ayrı bir öneme sahip. Bu konuda BEBKA ve diğer kamu kuruluşlarının teşvikleriyle hayata geçirilen projeleri takdirle karşılıyoruz ve bunların artmasını diliyoruz” diye konuştu. Kılıç, temaslarını İHSANDER Bursa Şubesi ve TÜGVA Serdengeçti Öğrenci Yurdu ziyaretleriyle sürdürdü.

FOTOĞRAF