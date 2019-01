Milletvekili Kaya ve Başkan Tor'dan, OGC’ye ziyaret

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ile İl Başkanı Hamza Tor ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Osmaniye Gazeteciler Cemiyetini (OGC) ziyaret etti.

Gökhan Erkmen Toplantı Salonu'nda basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Hamza Tor, amaçlarının OGC’nin yeni yönetimine hayırlı olması temennisinde bulunmak olduğunu söyledi. Başkan Tor, "Öncelikle OGC’nin geçen dönemki başarılı çalışmalarında görev alan başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Başkan İsrafil Avcı’yı yeniden göreve gelmesinden dolayı kutluyorum. Yeni yönetime ve yer alan arkadaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun, yolunuz açık olsun. Allah, hem Osmaniye için hem de cemiyetiniz için hayırlı uğurlu etsin” dedi.

Başkan İsrafil Avcı ve yeni yönetimini tebrik eden Milletvekili İsmail Kaya ise konuşmasında, "Ben de öncelikle eski yönetimde yer alan arkadaşlara çalışmaları ve hizmetleri için teşekkür ediyorum. Başkanımızı ve yeni yönetimini de tebrik ediyor ve bundan sonraki çalışmalarında aynı başarılarının devamını diliyorum. Ben, Osmaniye’de parti gözetmeksizin herkesin milletvekili olarak talep ve hizmetler için gece gündüz çalışıyoruz. Bu çalışmalarımda tabiki il ve ilçe yönetimlerimiz de yer almaktadır. Meclis çalışmalarından fırsat buldukça da Osmaniye’ye geliyor ve halkımız ile buluşuyorum. Bu çalışmalarımızı daha da geliştirmek için Halk Günleri düzenleyeceğiz inşallah. Sizlere de verdiğiniz destek ve çalışmalar için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret için teşekkür eden OGC Başkanı İsrafil Avcı ise şöyle konuştu: "Bugüne kadar sayın vekilimiz ve il yönetimi ile iyi ve uyumlu çalışmalarımız oldu. Vekilimizin çalışmalarından da memnunuz. Aradığımızda da her zaman kendisine ulaştık ve her konuda bizlere yardımcı olmaya çalıştı. Sayın il başkanım ve yönetimine de teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular. Bizler de basın olarak her zaman sizin yanınızdayız. Osmaniye için yapılan her güzel çalışmanın destekçisi olacağız. Bundan sonraki çalışmalarınızda sizlere başarılar ve kolaylıklar diliyorum" Ziyaret daha sonra basın mensupları ile sohbet havasında devam etti.



