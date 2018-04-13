Milletvekili Kara'dan okul ve camilerde arsenikli su iddiası

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, bazı okul ve camilerdeki su numunelerinde, olması gerekenin üstünde arsenik maddesine rastlandığını söyledi.

CHP'li Niyazi Nefi Kara, partisinin il binasında İl Başkanı Ahmet Kumbul ve merkez ilçelerin başkanları ile basın toplantısı düzenledi. Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü'nün (ASAT) birkaç yıldır su numunelerinin verilerini gizlediğini ileri süren Kara, İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre Antalya'nın bazı bölgelerinde suda olması gerekenin üstünde kanserojen maddeler bulunduğunu söyledi. Niyazi Nefi Kara, "Arsenik konsantrasyonlarını belirlemek amacıyla yapılan çalışmada arsenik konsantrasyonunun yasal sınırı 10 miligram olması gerekirken, Yeniköy depo istasyonunun 13 miligram olduğu Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi'nde açıklanmıştır" dedi.

'KAMUOYUNA İHANET'

İl Sağlık Müdürlüğü'nün bazı verilerini de açıklayan Niyazi Nefi Kara, Kaş, Kumluca, Gazipaşa, Manavgat, Korkuteli, Demre, Akseki, Elmalı, Gündoğmuş, Döşemealtı, Serik ve Kepez ilçelerindeki okul ve camilerin su numunelerinde koliform, krom, enterokok, nitrat, arsenik gibi tehlike yaratabilecek maddeler bulunduğunu söyledi. Kara, "Halkımız zaten şu an arsenikli ve diğer zararlı maddelerin oranlarının yüksek olduğu suları kullanırken, Boğaçayı gibi arsenik açısından en uygun kaynağın birilerinin çılgın projesi denilerek yok edilmesi hem vatandaşlarımızın sağlığı ile oynamaktır, hem de kamuoyuna en büyük ihanettir" dedi.

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