Milletvekili Gürer mazbatasını  aldı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’den 2’nci kez CHP Niğde Milletvekilli seçilen Ömer Fethi Gürer mazbatasını aldı.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından CHP Niğde Milletvekilleri Ömer Fethi Gürer Niğde Adliyesi’ne geldi. Duruşma Salonunda yapılan törende Milletvekili Gürer, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Osman Soydal'dan aldı.

Milletvekili Gürer, kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür ederek, ilk dönemde olduğu gibi bu dönemde de Niğde’nin sorunlarının takipçisi olacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI



