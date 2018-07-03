Milletvekili Gürer mazbatasını  aldı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’den 2’nci kez CHP Niğde  Milletvekilli seçilen Ömer Fethi Gürer mazbatasını  aldı. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından CHP Niğde  Milletvekilleri Ömer Fethi Gürer...

Milletvekili Gürer mazbatasını  aldı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’den 2’nci kez CHP Niğde  Milletvekilli seçilen Ömer Fethi Gürer mazbatasını  aldı.
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından CHP Niğde  Milletvekilleri Ömer Fethi Gürer Niğde Adliyesi’ne geldi. Duruşma Salonunda yapılan törende Milletvekili Gürer,  mazbatasını  İl Seçim Kurulu Başkanı Osman Soydal'dan aldı. 

Milletvekili Gürer, kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür ederek, ilk dönemde olduğu gibi bu dönemde de Niğde’nin sorunlarının takipçisi olacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI

 

 

YORUM EKLE
Gönder