Milletvekili Gültekin, Niğde’de elektrik ucuza üretilecek

Ali KADI/NİĞDE,() - AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Bor Enerji İhtisas Endüstri bölgesinde yılda asgari 2 milyar 850 milyon kilowatsaat elektrik enerjisinin ucuza üretilerek ekonomiye 1 milyar liralık katkı sağlanacağını söyledi.

Milletvekili Gültekin, Niğde’ye yapılacak olan Bor Enerji İhtisas Endüstri bölgesi hakkında şunları dedi, "Bakanlar kurulu kararı ile Niğde Bor Enerji İhtisas endüstri alanı kabul edilen Emen, Badak ve Seslikaya köylerine ait yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanda güneş enerjisi santrali kurulacaktır. Yaklaşık 9 milyar lira maliyetle kurulacak 500 megavat gücündeki santralden, yılda asgari 2 milyar 850 milyon kilowatsaat elektrik enerjisi ucuza üretilerek ekonomiye 1 milyar liralık katkı sağlanacaktır. Bu sayede 1 milyon 350 bin konutun ihtiyacı karşılanacak aynı zamanda da 1250 kişiye istihdam imkanı sağlanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda yerli milli ve aynı zamanda çevreci olan projemizin Niğde’mize ve yerlilik ve millilik konusunda birbirine sıkıca kenetlenmiş olan aziz vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”



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