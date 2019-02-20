Milletvekili Gökçel: Narenciye üreticisi zorda

MERSİN, () - CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, narenciye üreticisinin son dönemlerde artan maliyetler ve ürünün para etmemesi nedeni ile zor günler yaşadığını söyledi.

CHP Milletvekili Cengiz Gökçel, narenciye üreticilerinin sorunlarının araştırılması için verilen önerge üzerine TBMM Genel Kurulunda söz aldı. Yüzde 70'inden fazlası Çukurova bölgesinde yetişen narenciyenin, daldan sofraya her aşamasında yaşanan sorunların etraflıca araştırılıp çözüm üretilmesi gerektiğini belirten Gökçel, narenciyenin 1 milyon 600 bin tonluk ihracat ile herhangi bir ürün olarak değerlendirilemeyeceğini dile getirdi.

PORTAKALIN KİLOSU 60 KURUŞ

Narenciyenin üretim yapan çiftçiden toplayan işçiye, paketlemesinden nakliyesine milyonlarca kişinin geçimini sağladığı bir ürün olduğunu ifade eden Gökçel, "Mersin'de 2004'te 40 kuruşa satılan portakal bugün 60 kuruş. Burada bir sorun yok mu sizce? Bence var. Üstelik narenciye üreticisi çok maliyetli bir şekilde üretim yapıyor ve narenciye üreticisi küçük ölçekli çiftçi. Üretim alanı küçüldükçe üretim maliyetleri daha da artıyor. Türkiye'deki narenciye üretiminin dörtte 1'ini yapan Mersin'de Erdemlili çiftçi limon bahçesini 1.100 liraya suluyor arkadaşlar. Bundan daha büyük ayıp olur mu, daha büyük zulüm olur mu?" dedi.



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