Milletvekili Ersoy'dan Tomarza'ya ziyaret

KAYSERİ,() - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Tomarza ilçesini ziyaret etti. Ersoy, ilçe esnafı ve partililerle görüştü.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Tomarza İncili Çavuş parkında ilçe sakinleri ile buluştu. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Tomarza Belediye Başkanı Aday Adayı Osman Koç'la esnaf gezen Ersoy yaptığı açıklamada " Ben, Ülkü Ocaklarından yani içinizden gelen biriyim. Sizlerden benim hiçbir farkım yok. Bende sizler gibi bir Anadolu çocuğuyum. Yerelde ve genelde sorun çözülmesi için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Artık beni sık sık aranızda görmeye alışın. Beni Ankara’dan çok aranızda göreceksiniz. " dedi.

FOTOLU