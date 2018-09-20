Milletvekili Ersoy'dan Rektör Çalış'a hayırlı olsun ziyareti

KAYSERİ, () - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Rektör Prof. Dr. Çalış’a yeni görevinde başarılar diledi. MHP Milletvekili Ersoy, Erciyes Üniversitesi’nin gerek eğitim kalitesi, gerek bilimsel araştırmalar ve gerekse uluslararası sıralamalardaki yeri bakımından Türkiye’nin önde gelen üniversiteler arasında olmasının, Kayseri’nin bir vekili olarak kendilerini gururlandırdığını söyledi.

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