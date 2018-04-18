Milletvekili Erdoğan, Başbakan ile Moğolistan'da

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın Moğolistan ve Afganistan ziyaretlerinde 7 anlaşma imzalandı. AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Mehmet ERDOĞAN Moğolistan Dostluk Grubu Başkanı olarak Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Moğolistan ve Afganistan ziyaretlerinde bulundu.

Moğolistan ile Türkiye arasında baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, iki ülke arasında tarım, ulaştırma, iletişim, teknoloji, acil durum yönetimi, göç, yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar, kütüphanecilik ve ekonomi alanlarında 7 anlaşmaya imza atıldı. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki heyet daha sonra Ergenekon ve Ötüken’ in yurdunda Orhun nehri yakınlarında Orhun vadisindeki Orhun abideleri gezildi. Burada yapılan incelemelerde burada yeni bir müze yapılmasına karar verildi. Türklerin ilk başkenti Karakurum ve Orhun vadisinde turizm bölgesi çalışmaları olacak, ayrıca Bilge Tonyukuk’ da müze yapılması ve bu müzede sert iklim şartlarından etkilenen kitabe ve eserler koruma altına alınması kararlaştırıldı.

Afganistan’ da yapılan resmi ziyarette, Türkiye ve Afganistan arasında bir yandan güvenlik boyutlu iş birliği devam ederken, diğer yandan da ticari ve ekonomik ilişkilerin karşılıklı yatırım konularının çok daha ileri hedeflere taşınması için çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

Afganistan NATO üstünde 15 Temmuz’ un ilk şehidi Bülent Aydın’ın TOKİ tarafından adına yaptırılan caminin açılışı yapıldı.

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