Milletvekili Çalık'tan, Başkan Çınar'a ziyaret

AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret etti.

Milletvekili Çalık'a ziyaretinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Namık Gören, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan'ın yanı sıra AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti. Ziyaret sırasında Yeşilyurt'ta beş yıl içerisinde hayata geçen vizyonel projeler, yatırımlar ve birçok yerel yönetimin örnek aldığı sosyal sorumluluk projeleri hakkında geniş kapsamlı bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekilimiz Sayın Öznur Çalık hanımefendi ve beraberindeki heyeti Yeşilyurt Belediyemizde ağırlamaktan kıvanç duymaktayız. Yaklaşık 8 ay önce Yeşilyurt Belediye Başkanlığı görevimiz başladı, ardından 24 Haziran seçimleri ve akabinde 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimiyle ilgili aday adaylık dönemi yaşadık. Bu süreç teşkilat bütünlüğü içerisinde, AK Partimizin temel felsefesine uygun olarak seviyeli ve düzgün bir şekilde ilerledi. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla AK Parti'den Yeşilyurt Belediye Başkanlığına aday gösterildik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Malatya'mız için, Yeşilyurt'umuz için en güzel çalışmaları yapmaya, bölgemizi kalkındırmak ve geliştirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. AK Parti İl ve İlçe Teşkilatımızla, Kadın ve Gençlik Kollarımızla birlikte el ele vererek 31 Mart seçimlerinde yeni bir tarih yazmak içinde çalışmalarımızı artıracağız. Yeşilyurt’ta kaliteli ve nitelikli hizmetler açısından belli bir seviyeye ulaştık. Bundan önceki dönemlerde ortaya koyduğumuz başarılı gidişatı sürdürmek için 7 gün 24 saat çalışacağız. AK Parti'nin seçimlerde daha fazla oy almasını sağlayarak bölgemizin gelişmesi anlamında tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

31 Mart seçimlerinde Yeşilyurt'ta rekor düzeyde oy alacaklarına ve tarihi zaferle ayrılacaklarına yürekten inandıklarını vurgulayan Milletvekili Çalık, "31 Mart 2019 seçimleri bizim için her yönüyle önemlidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanımızı seçtik, Milletvekillerimizi seçtik, inşallah şimdide nasip olursa yerel yönetimlerimiz seçeceğiz.4,5 yıllık kesintisiz hizmet sürecinin başlangıcı olacak bu seçimler için yürütülen aday adaylık esnasında partinin, davanın ve hizmetin emrinde olan aday adayı kardeşlerimizin her birinin birbirinden kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu görev sadece tek bir makam ve tek bir kişiye verileceği içinde bu yarışta ‘bende varım’ diyerek aday adayı olan herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Herkesin ve bütün arkadaşlarımızın şunu iyi bilmesi gerekiyor ki; bu makam sorumluluk ve yükümlülük makamıdır ve çok büyük vebal gerektiren bir makamdır. Mehmet Çınar Başkanımızda Allah nasip ederse inşallah yeniden Belediye Başkanı olarak kentimize ve İlçemize hizmet etmeye devam edecektir.

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