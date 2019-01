Milletvekili Çakır'dan, Başkan Çınar'a ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret etti.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti'den Yeşilyurt Belediye Başkanlığına aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini paylaşan Milletvekili Çakır, Yeşilyurt Belediyesinin son yıllardaki yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle ülke çapında öne çıkan yerel yönetimlerin başında geldiğini söyledi.

Malatya'nın her alanda gelişiminde Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinin ciddi katkısı olduğunu dile getiren Milletvekili Çakır, "Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın tecrübesi, bilgi ve birikimi bu süreçte çok büyük önem taşımaktadır. 2009 yılından itibaren gerek Büyükşehir gerekse de Yeşilyurt Belediyesinde İmar Komisyonlarında Başkanlık ve Encümenlerde görev alması, Belediye Başkan Yardımcılığı yapması daha fazla tecrübe edinmesine sebep oldu. Başkanımızın özellikle imar konularında aktif olması kentimiz ve ilçemizin gelişimi açısından önem teşkil etmektedir. Çünkü imar konuları; şehrin geleceğini hesaplayabilen ciddi bir alandır. Belediye Başkanımızın, şehrin imar konusunda ki anayasasını oluşturan ekiplerin başında görev yapması büyük bir şanstır. Göreve geldiğimiz günden itibaren imar konularında örnek gösterilecek, hiçbir taviz vermeden 25 ve 50 bin üst ölçekli imar planlarımız ile nazım imar planları dâhil olmak üzere 7- 8 yıl süren bir mutfak çalışmasında Malatya’nın geleceğini planladık. Kentimizin sağlıklı ve bilinçli bir kent yapılanmasına sahip olması adına gelecekteki nüfus ve gelişim projeksiyonlarını dikkate alarak konut alanlarının belirlenmesinden sosyal ve yeşil alanların artırılmasına, kurum alanlarının dağıtılmasından kentin korunması gereken su havzaları ve tarım alanlarının korunmasına kadar çok farklı alanlarda ciddi çalışmalar yaptık. Malatya son dönemlerde çok hızla gelişen, ülkemizde örnek gösterilecek bir şehircilik anlayışına kavuştu. Bu gelinen süreçte Yeşilyurt Belediyemizin çok ciddi katkıları söz konusudur. Burada karınca gibi çalışan, sahaya yayılmış başarılı bir ekip var. İnsan odaklı yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle her alanda çok aktif çalışan, bizimde her zaman takdir ettiğimiz başarılı bir ekip görev başındadır. Hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliğiyle birleştirip Yeşilyurt’u geliştiren, büyüten ve kalkındıran bir anlayışla çalışan bir ekibin olması önemli bir avantajdır" dedi.

Milletvekili Çakır'ın deneyim ve tecrübelerinden her zaman yararlandıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, "Öncelikli bu nazik ziyaretten dolayı Milletvekilimize ve AK Parti Teşkilatı mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığından sonra Milletvekilli olarak ülkemize, kentimize ve ilçemize önemli katkılar sunan, bilgi ve deneyimlerinden sürekli istifade ettiğimiz Sayın Vekilimizi ağırlamaktan kıvanç duyuyoruz. Sayın Vekilimiz Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bizlerde imar komisyonlarında, encümenlerde ve Belediye Başkan Yardımcısı olarak hep birlikte çalıştık. Bize her daim yol gösterici olan ve deneyimlerinden faydalandığımız Sayın Vekilimiz, büyük projelerimizde bize desteklerini esirgemedi, bizden giden tekliflere olumlu ve yapıcı önerilerde bulundu. Kıymetli hemşerilerimizde memleketimize olan katkısına binaen 24 Haziran seçimlerinde kendisini Milletvekili olarak T.B.M.M.'sine gönderdi. Bizler her daim kendisinin yanındayız, değerli bilgilerinden ve tecrübelerinden istifade etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×