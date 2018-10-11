Milletvekili Bulut'tan dolandırıcılık uyarısı

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, dolandırıcılar tarafından isminin kullanılarak Tokat'ta Belediye Başkanları ve köy muhtarlarını telefon ile arayarak koyun, kuzu istendiğini sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşları uyardı.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sosyal medya hesabından, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Bulut, isminin kullanılarak Belde Belediye Başkanları ve köy muhtarlarının telefon ile arandığını, koyun ve kuzu istendiğini, bunu yapanların ise dolandırıcı oldukları arayanlar itibar etmemelerini istedi. Bulut sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Çeşitli telefon numaralarından köy muhtarlarımızı ve belediye başkanlarımızı arayarak benim adıma koyun-kuzu istenmektedir. Lütfen muhtarlarımız dikkate almasınlar. Konuyu savcılığa intikal ettireceğim."

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