Milletvekili Aydın'ın acı günü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'ın dün yaşamını yitiren amcası Bilal Aydın, Manavgat'ta toprağa verildi.

Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'ın amcası, eski milletvekillerinden Adil Aydın'ın abisi Bilal Aydın, tedavi gördüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Uzun süredir kalp rahatsızlığı yaşadığı ve 3 ay önce kanser teşhisi konulduğu belirtilen Bilal Aydın için bugün ikindi vakti Manavgat'ta cenaze töreni düzenlendi.

Bilal Aydın'ın evinin önünde helallik alınmasının ardından cenazesi Bayır Mezarlığı'na getirildi. Buradaki törene Vali Münir Karaloğlu, Milletvekili İbrahim Aydın, kardeşi eski milletvekili Adil Aydın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşların başkanları, daire amirleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Antalya Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı namazın ardından Bilal Aydın'ın cenazesi Bayır Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

