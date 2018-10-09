Milletvekili Avcı'dan duygulandıran paylaşım

Aytekin KALENDER/RİZE, () - AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, sosyal medyada hayatını kaybeden kayınpederinin kucağında 2 yıl önce hayata veda eden oğlu Asaf`ın fotoğrafını paylaştığı not herkesi duygulandırdı.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı’nın kayınpederi Şaban Sandıkçı, diyaliz tedavisi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Sandıkçı’nın cenazesi dün öğle namazı ardından Çayeli ilçesinde kılınarak aile kabristanlığına defnedildi.

Milletvekili Avcı'nın oğlu Asaf 2 yaşındayken, 21 Ocak 2016'da geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Kayınpederi Şaban Sandıkçı'nın vefatı ardından Avcı, sosyal medyada kayınpederinin kucağında hayatını kaybeden oğlu Asaf'ın fotoğrafını yazdığı "Vefat ettiğinde sen, 'torunum ilk ben geleceğim yanına' demişti sana. Ve dediğini yaptı" notuyla paylaştı.Paylaşım herkesi duygulandırdı.