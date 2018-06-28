Milletvekili Akay'dan Başkan Atilla'ya ziyaret

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-24 Haziran'da yapılan seçimle Ak Parti'den Şanlıurfa Milletvekili olarak meclise giren Ahmet Akay Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'yı ziyaret etti.

24 Haziran'da yapılan tarihi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde Şanlıurfa genelinde alınan oylar neticesinde Ak Parti meclise 8 milletvekili gönderdi. Listenin sekizinci sırasında bulunan Akçakale-Harran bölgesinden sorumlu olan Ahmet Akay'da meclise giren isimlerden olmuştu.

İlçede diğer partilere büyük fark atan Ceylanpınar'a ise milletvekili Ahmet Akay teşekkür ziyaretinde bulundu. Ceylanpınar Belediyesi'ne gelen Vekil Akay'ı Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, karşıladı. Akay, Ceylanpınar'a 24 Haziran'da Ak Parti'yi verdiği destekten dolayı teşekkür ederken, mecliste Ceylanpınar adına da önemli işlere imza atacağını söyledi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ak Parti Milletvekili Ahmet Akay'ın Ceylanpınar için çalışacağını ifade etti. Akay, "Ak Parti milletvekilimiz Ahmet Akay, seçmenleriyle ve yakınlarıyla beraber bizlere teşekkür ziyaretine geldiler. Bu duyarlılığından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ahmet Akay'ın adaylık sürecinde de Ceylanpınar halkı büyük bir teveccüh göstermiştir. Onu bağrına basmıştır. Seçim arifesinde yapmış olduğu ziyarette de kendisi ifade etmişti. Ben hem Akçakale'nin hem Harran'ın hem de Ceylanpınar'ın vekiliyim. Ceylanpınar benim ilçe diye söylemişti. Ahmet Akay bizim vekilimizdir, Ceylanpınar'ın vekilidir. Ben Ahmet Akay'ın kefiliyim, Ceylanpınar'da yapılabilecek hiçbir talep kendisinden dönmez. Ceylanpınar için elinden gelen her şeyi yapar. Ceylanpınar onunda ilçesi, Ceylanpınar'ın sorunlarıyla da ilgilenecek. Bu nazik davranışından dolayı vekilimiz Ahmet Akay'a tekrar teşekkür ederim" dedi.

Ak Parti Milletvekili Ahmet Akay, Ceylanpınar için çalışacaklarını belirterek, "Adaylık sürecimizde Ceylanpınar'a üç defa ziyaret ettik. Gerek başkanımızın gerek teşkilatımızın gerekse de Ceylanpınar halkının çok büyük ilgisi ile karşılaştık. Bundan da son derece memnunuz. Başkanımız Menderes Atilla'nın da dediği gibi ben Akçakale'den, Harran'dan önce Ceylanpınar'ın milletvekili olacağım demiştim. Bu sözümün hala arkasındayım. Gerek başkanımızın gerek ilçe başkanımızın gerekse meclis üyelerimiz ve partililerimizin her zaman yanında olacağız. Ceylanpınar'ın sıkıntılarını gidermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ceylanpınar'ın bize verdiği destek amacıyla Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya teşekkür ziyareti gerçekleştirdik. Ceylanpınar'a verdiği destekten ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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