Millet Kıraathanesi'ne ilgi 

YEŞİLYURT Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Millet Kıraathanesinin yeni ufuklar açacak kadar geniş ve zengin bir kütüphaneye sahip olduğunu ifade ederken, her ay 10 bin vatandaşın hizmetlerden faydalandığını söyledi.

Kıraathanenin raflarında 15 bin adet eşsiz eserin yer aldığını belirten Başkan Çınar, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesini çıkarmanın tek yolunun; hayatın merkezine okumayı ve bilimsel araştırmaları yerleştirmekle mümkün olacağını dile getirdi. Zaviye mahallesinde hizmete giren Millet Kıraathanesini ziyaret ederek, ders çalışan gençlerin yanı sıra kitap, dergi ve gazete okuyup sohbet eden vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çınar, okumanın her yönüyle insanı zenginleştiren temel unsur olmakla birlikte toplumun bütün alanlarda gelişmesi ve ilerlemesine katkı sunduğunu ifade etti. Millet Kıraathanesinin zengin kütüphanesinden yararlanıp kitap okuyarak bilgi dağarcıklarını geliştiren gençlerle sohbet eden Başkan Çınar, eğitim, kaynaşma ve sosyalleşme yuvası olması umuduyla hayata geçirdikleri Millet Kıraathanesinin kısa sürede amacına ulaşmış olduğunu görmekten bir hayli memnun kaldığını ifade etti. Millet Kıraathanesi projesinin kentlerin sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Başkan Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz önem ve desteği Millet Kıraathanesi gibi önemli bir yatırımla taçlandırdık. Bizler ilk emri 'Oku' olan bir dinin mensupları olarak Cenab-ı Allah'ın ilk emrini yerine getirmekle sorumluyuz. Ülkemizi, kentimizi ve yaşamımızı daha iyi anlayabilmek ve sorgulayabilmek için okuma kültürümüzü artırmamız lazım. Yerel yönetimlere okuma kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi noktasında önemli görevler düşmektedir. Okuyana ve okumaya değer vermek, insanımızın kitaba rahat ulaşımını sağlamak, kitap okumak için mekânlar oluşturmak öncelikli vazifelerimiz arasındadır. 4,5 yıllık hizmet dönemimizde ilçemizin eğitim, kültürel ve sosyal gelişimini kalıcı yatırımlarla gelecek kuşaklara taşımak adına çok ciddi yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri uyguladık. Yeşilyurt Kent Konseyimiz, Yeşilkonaklarımız, Gençlik Merkezlerimiz, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezimiz, Kadın Yaşam ve Spor Merkezimiz, bu yıl beşincisine ev sahipliği yaptığımız Yeşilyurt Kitap Yurdu projemiz, ulusal ve uluslar arası paneller ve konferanslarımızla ilkokul çağından üniversiteye kadar çocuklarımıza, gençlerimize ve bayanlarımıza ücretsiz hizmet veriyoruz. Merkezlerimizde akademik programların yanı sıra kültür, sanat ve spor dallarında ücretsiz kurslar vererek çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadleri arasında yer alan Millet Kıraathanesini Malatya’da ilk kez Yeşilyurt’ta hizmete sunmanın ayrı bir gururunu yaşamaktayız. Millet Kıraathanemize 7'den 70'e tüm hemşerilerimizin ilgi göstermesi bu yatırımın ne kadar doğru olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

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