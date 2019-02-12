Millet Kıraathanesi kültür hayatına katkı sağlıyor

Mehmet IŞIK/KONYA, ()- KONYA Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi, düzenlediği etkinliklerle tüm kesimleri bir araya getiriyor. Millet Kıraathanesi’nde “Öğrenen Kıraathaneler” sloganıyla gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerinde, söyleşiler ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı, Konya Büyükşehir Belediyesi Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor. 5 binin üzerinde kitabın bulunduğu kıraathanede çocuklar, kitap okuyup, ödevlerini yaparken gençler ve emekliler de bir araya gelerek sohbet etme imkanı buluyor. Sosyal ve kültürel etkinlikleriyle toplumsal hayata önemli katkı sunan Büyükşehir Belediyesi Millet Kıraathanesi’nde, farklı kesimlere yönelik uzmanlar tarafından söyleşiler, seminerler ve sanatsal anlamda uygulamalı eğitimler veriliyor.

ŞUBAT AYI DOLU DOLU GEÇİYOR

Öğrenen Kıraathaneler etkinlikleri kapsamında Ocak ayında çok sayıda program gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi’nde Şubat ayı etkinlikleri kapsamında ilk olarak Selçuklu Vaizi Gençlik Koordinatörü Cemalettin Oruç, 'Kur'an Sohbetleri' ile vatandaşlarla buluştu. Diğer etkinlikte ise Konya İl Müftülüğü Vaizesi Fatma Hale Sağım, 'Günümüz Diliyle Mesnevi' konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Kültür sanat alanında da Murat Küçükemek 'Sinema Okumaları' başlığıyla bir program gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi’nin Şubat ayı etkinlik takvimi çerçevesinde; 13, 20 ve 27 Şubat tarihlerinde günümüz dili ile mesnevi, 14 ve 21 Şubat’ta hz. peygamber efendimiz’den inciler, 23 Şubat’ta Selçuklu şairleri ve şiirleri dinletisi, Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik performansı gerçekleştirilecek.

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