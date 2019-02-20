Millet İttifakı'nın Foça belediye meclis üyesi adayları açıklandı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) çatısı altında İzmir'in Foça ilçesinde birleşen Millet İttifakı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belirlediği Foça belediye meclis üyesi aday listesini açıkladı.

CHP Genel Merkezi tarafından Fatih Gürbüz'ün Foça belediye başkan adayı olarak açıklanmasının ardından Millet İttifakı'nın belediye meclis üyesi adayları da belli oldu. CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlıklarının ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı'nın Foça Belediye meclis üyesi aday listesi açıklandı. CHP Foça İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısına, belediye meclis üyeleri tanıtıldı. CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım ve İYİ Parti Foça İlçe Başkanı Yasemin Görgeç'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, her iki partinin de yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Foça Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ, Foça eski Belediye Başkanı Nihat Dirim, 5747 Sayılı Kanunla kapatılan Yenifoça Belediyesi'nin eski başkanlarından Osman Yurtseven ve Cengiz Uysal da toplantıya katıldı. Basın toplantısında konuşan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Fatih Gürbüz başta olmak üzere göreve talip olan arkadaşlarına güveninin tam olduğunu söyledi. Foça'da CHP'nin başarısı için çalıştığını ve ilk günkü heyecanıyla çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Demirağ, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin ilçede 6 dönemlik başarısının 7'nci dönem iktidarıyla taçlandırılacağına inandığının altını çizdi. CHP'nin Foça'da 7'nci dönem iktidarı için iddialı konuşan Demirağ, "İzmir Foça'ya, Türkiye de İzmir'e benzesin" dedi. Foça Belediye Başkan adayı Fatih Gürbüz ise, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. CHP'nin Foça'da 30 yıldır iktidarda olduğunu belirten Gürbüz, "Omuzlarımızda 6 dönemin gücü ve sorumluluğu var" dedi. Bugüne kadar CHP'yi temsilen Foça'da görev yapan ve emeği geçen herkese teşekkür eden Gürbüz, devir aldıkları bayrağı çok çalışarak daha yukarıya taşıyacaklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından kürsüye gelen CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, meclis üyesi aday listesini açıkladı. Meclis üyesi aday listesi, sırasıyla şu isimlerden oluştu:

Raşit Dirim ve Mukaddes Yarba (Kontenjan adaylar) Hakan Barçın, Alp Atay, Kenan Düzgün, Tuncay Şentürk, Ercüment Kuyumcu, Begüm Celep, Semih Uzun, Bülent Kaptanoğlu, Nail Özkan, Ferah Ersin, Cansu Aktan ve İYİ Pariden Kenan Gülay ile Kaan Karanfil. (Asil adaylar)

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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