Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı geçti

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - Antalya'da CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı, Ak Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı 33 bin oyla geçti.Antalya'da 24 Haziran seçimlerinde 5 bin 8 sandıkta oy kullanıldı. Yüzde 87,6 oranında seçimlere katılımın olduğu Antalya'da 1 milyon 499 bin 59 seçmen sandık başına gitti. 1 milyon 466 bin 176 oyun geçerli sayıldığı milletvekili seçimlerinde 32 bin 883 oy geçersiz sayıldı. İttifak Yasası'nın çıkarılmasının ardından Ak Parti ve MHP Cumhur İttifakı'yla, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Millet İttifakı'yla genel seçimlere katıldı.

ANTALYA'DA MİLLET İTTİFAKI ÖNDE TAMAMLADI

Türkiye genelinde Cumhur İttifakı 53,62 oranında oy alırken, Millet İttifakı 34.04 oranında oy alabildi. Antalya'da tersi bir sonuç ortaya çıktı. Seçmenlerden yüzde 47,2'sini oluşturan 692 bin 535'i Millet İttifakı'na, yüzde 45'ini oluşturan 659 bin 178'i, Ak Parti ve MHP'nin birleştiği Cumhur İttifakı'na oy verdi. Antalya bu sonuçlarla Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nın seçimi önde tamamladığı ender illerden oldu. Antalya'da ittifaklar dışında da yüzde 7,8 oranıyla 114 bin 463 oy çıktı.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 11:12