Millet ittifakı adayı, işadamları derneğini ziyaret etti

KONYA'nın Kulu ilçesinde CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı belediye başkanı Galip Polat, Kulu Girişimci İşadamları Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı İsa Çakmak ile görüşen başkan adayı Galip Polat, yapacakları projeleri anlattı. Polat, ''Kulu’yu geleceğe hazırlamak için birlik ve beraberlik içinde gayret edeceğiz. Konum olarak ülkemizin çok iyi yerinde bulunan ilçemizin çok daha iyi yerlerde olması gerek bizde bunun için çalışacağız. Haftanın üç günü vatandaşlarımızla beraber olacağız, sorunları anında halletme yoluna gideceğiz.'' dedi.



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