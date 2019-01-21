Millet Bahçesinde sona gelindi

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin, Işıklar Caddesi'nde yıkılan stadyum alanı yerinde yapımına devam ettiği Millet Bahçesi çalışmalarında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesi, Işıklar Caddesi'nde yıkımı yapılan Atatürk Stadyumu alanı yerine yapımına başladığı Millet Bahçesi Projesi'nde sona yaklaşıldı. Proje kapsamında yer altında inşa edilen otopark hizmete hazır hale geldi. Projede altyapı çalışmaları ve betonarme imalatları tamamlandı. Peyzaj ve meydan düzenlemesi ise son sürat devam ediyor. Mevcut ağaçların korunduğu projede görsel güzellik sunan 18 hurma ağacı dikildi. Orijinaline uygun olarak tekrar inşa edilen eski açık tribünün üst gölgelik imalatı da başladı.

Millet Bahçesi, Antalya Kent Müzesi Projesi'nin yer aldığı Karaalioğlu Parkı ile bütünleşik olarak hizmet verecek. Proje ile tadilatı süren Kapalı Spor Salonu Kent Müzesi olacak. Tarihi Büyükşehir Belediye Binası, Belediye Müzesi olarak hizmet verecek. Restorasyonlarının tamamlandığı Fen İşleri ve Çevre Sağlığı binaları da farklı müzelere ev sahipliği yapacak. Yıkılan stadyum alanı, Karaalioğlu Parkı ve Kent Müzesi ile birlikte Antalya'nın en büyük Millet Bahçesi kapılarını misafirlerine açacak.

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