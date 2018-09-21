Milas'ta dört bir yana Atatürk büstü

MUĞLA'nın Milas Belediyesi tarafından 132 mahalledeki okul bahçelerine, muhtarlık binası önlerine ve meydanlara Atatürk büstleri yerleştiriliyor.

Milas Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını ilçenin her mahallesine taşıyabilmek için çalışmalar yapıyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda meydanlara, okul bahçelerine, muhtarlık binası önlerine Atatürk büstleri yerleştiriliyor. Meşelik ile Çökertme mahallelerinde Atatürk büstleri çalışmalarını tamamladı. Gelen talepler doğrultusunda çalışmalara diğer mahallelerde de devam ediliyor. Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat, "Halkımızın mahalle meydanlarına ve okullara Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü için talepleri oldu. Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Acil Hizmet Birimi ekiplerimiz kısa zamanda talep gelen mahalle ve okullara Ata'mızın büstünü yapımını gerçekleştirdi. Gelen talepler doğrultusunda diğer mahallelerimizde de bu tür çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

FOTOĞRAF