Mikrofinans programından Kayseri’de bin 460 kadın yararlanıyor

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, ()-Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) 20 Nisan Cuma günü gerçekleştireceği ‘Haydi Kayseri Elleri Cebe’ kampanyası hakkında bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yönetim kurulu adına konuşan Başkan Sema Karaoğlu, “yapacağımız Nostalji gecesi ile Kayseri genelinde yaklaşık bin 600 kadınımızın yararlandığı Mikrofinans Programı hakkında farkındalık yaratmak hem de programı anlatarak, programa inanıp TİSVA ya yaklaşık 150 bin TL destek veren bağışçılarımıza teşekkür etmek istiyoruz.” dedi.

KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Başkan Karaoğlu, 20 Nisan Cuma günü gerçekleştirecekleri, ‘‘Haydi Kayseri Elleri Cebe’ kampanyası ile ilgili bilgiler verdi.

Başkan Karaoğlu, kampanyanın plaket töreni ve nostalji gecesi düzenleyeceklerini belirterek, “kadınlara balık tutmayı öğreten mikrokredi programını çok önemsiyoruz. Mikrokrediye farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz.” dedi.

“MARKALAR YARATILDI”

Mikrokredi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Karaoğlu, “Kayseri de bin 540 kadınımız mikrokrediden yaralanmış olup mikrokrediden markalar yaratmaya başlamıştır. Mikrokrediden yararlanabilmek için aynı mahalleden, iş fikri olan beş kadının birlikte bir grup oluşturması gereklidir. Ancak gruptaki kadınlar anne- kız, kardeş, gelin-görümce, hala-yeğen, vb. gibi yakın akraba olamaz. Bu beş kadın Türkiye Graamen Mikrokredi Programı-TGMP personeline işletme fikrini anlatır işi için gerekli mikro kredi miktarını belirleyerek TGMP personeline belirtir ve kurdukları beş kişilik grupla 3 günlük eğitime tabii tutularak ve mikro kredi geri ödeme sistemi hakkında bilgilendirilirler. Sonrasında da mikrokredilerini alırlar. Geri ödemeler elden ve haftalık ödemeler şeklinde yapılmaktadır. 5 kadından biri ödemeyi aksatacak olursa diğer dördünün de kredisi tehlikeye gireceğinden herkes birbirini destekler. Otokontrolü olan bir sistemdir.” İfadelerini kullandı.

“DİYARBAKIR’DA, 5 KADININ MİKROKREDİ ALMASI İLE BAŞLADI”

“Türkiye İsrafı Önleme Vakfı” TİSVA, yoksul kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunması maksadıyla 2003 yılından itibaren Türkiye Grameen Mikrofinans Programının çalışmalarını yürüttüğünü belirten Karaoğlu, “Türkiye’de ilk defa 18 Temmuz 2003 yılında Diyarbakır’da, 5 kadının mikrokredi alması ile başlayan Mikrofinans Programı, 2017 yılı Eylül ayı itibariyle 98 farklı yerde uygulanmakta olup ve bugüne kadar yaklaşık 667 Milyon TL mikrokredi dağıtarak 150 bin üzerinde kadın girişimciyi desteklemiştir.” şeklinde konuştu.

“10 BİN TL SOMALI KADINLARA GÖNDERİLDİ”

Kadınlara balık tutmayı öğreten bir program olduğunu ifade eden Karaoğlu, “Sanatı da aracı ederek daha fazla kişiye ulaşabileceğimize ve konuyu duyurabileceğimize inandık. O güne kadar Kayseri’de, yalnızca, işadamı Hamdi Akın’ın bağışlamış olduğu 100 bin TL değerindeki fon ile destek veriliyordu. Bu fona 2014 yılında yaklaşık 71 bin TL destek topladık. “Haydi, Kayseri Eller Cebe” sloganıyla çıktığımız bu yolda bu paranın 10 bin TL’sinin de Somalı kadınlara gönderilmesini sağladık. Şimdi de “Haydi Kayseri Eller Cebe II” kampanyası ile iş adamları ve iş kadınlarından oluşan koromuz yine işbaşında. Ancak daha, çok anlatmamız gerek. 20 Nisan Cuma günü ‘’70’li ve 80’li yılların nostaljik şarkılarını’’ icra edeceğiz. Bu yolla kalabalık bir grubu mikrofinans konusunda bilgilendirirken siz değerli basın mensuplarımız sayesinde de daha büyük kitlelere ulaşacağız.” diye konuştu.

“KAYSERİ’DE YAKLAŞIK BİN 600 KADIN PROGRAMDAN YARARLANIYOR”

Başkan Karaoğlu son olarak, “20 Nisan da yapacağımız Nostalji gecesi ile Kayseri genelinde yaklaşık bin 600 kadınımızın yararlandığı Mikrofinans Programı hakkında farkındalık yaratmak hem de programı anlatarak, programa inanıp TİSVA ya yaklaşık 150 bin TL destek veren bağışçılarımıza teşekkür etmek istiyoruz. 20 Nisan 2018’de saat 20.00’de Erciyes Üniversitesi, 15 Temmuz Yerleşkesindeki Kongre Salonu’nda bu amaçla yapılacak olan programımızda sizleri görmekten mutluluk duyarız. Kadınlarımızın fonuna katkı sağlamak isteyen herkes bağışlarını TISVA Mikrokredi Mrk. İktisadi İşletmesi, İBAN TR61 0001 0010 9849 7470 2851 29 hesaba yapabilir.” dedi.

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, ()-Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) 20 Nisan Cuma günü gerçekleştireceği ‘Haydi Kayseri Elleri Cebe’ kampanyası hakkında bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yönetim kurulu adına konuşan Başkan Sema Karaoğlu, “yapacağımız Nostalji gecesi ile Kayseri genelinde yaklaşık bin 1540 kadınımızın yararlandığı Mikrofinans Programı hakkında farkındalık yaratmak hem de programı anlatarak, programa inanıp TİSVA ya yaklaşık 150 bin TL destek veren bağışçılarımıza teşekkür etmek istiyoruz.” dedi.

KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Başkan Karaoğlu, 20 Nisan Cuma günü gerçekleştirecekleri, ‘‘Haydi Kayseri Elleri Cebe’ kampanyası ile ilgili bilgiler verdi.Başkan Karaoğlu, kampanyanın plaket töreni ve nostalji gecesi düzenleyeceklerini belirterek, “kadınlara balık tutmayı öğreten mikrokredi programını çok önemsiyoruz. Mikrokrediye farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz.” dedi.

“MARKALAR YARATILDI”

Mikrokredi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Karaoğlu, “Kayseri de bin 540 kadınımız mikrokrediden yaralanmış olup mikrokrediden markalar yaratmaya başlamıştır. Mikrokrediden yararlanabilmek için aynı mahalleden, iş fikri olan beş kadının birlikte bir grup oluşturması gereklidir. Ancak gruptaki kadınlar anne- kız, kardeş, gelin-görümce, hala-yeğen, vb. gibi yakın akraba olamaz. Bu beş kadın Türkiye Graamen Mikrokredi Programı-TGMP personeline işletme fikrini anlatır işi için gerekli mikro kredi miktarını belirleyerek TGMP personeline belirtir ve kurdukları beş kişilik grupla 3 günlük eğitime tabii tutularak ve mikro kredi geri ödeme sistemi hakkında bilgilendirilirler. Sonrasında da mikrokredilerini alırlar. Geri ödemeler elden ve haftalık ödemeler şeklinde yapılmaktadır. 5 kadından biri ödemeyi aksatacak olursa diğer dördünün de kredisi tehlikeye gireceğinden herkes birbirini destekler. Otokontrolü olan bir sistemdir.” İfadelerini kullandı.

“DİYARBAKIR’DA, 5 KADININ MİKROKREDİ ALMASI İLE BAŞLADI”

“Türkiye İsrafı Önleme Vakfı” TİSVA, yoksul kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunması maksadıyla 2003 yılından itibaren Türkiye Grameen Mikrofinans Programının çalışmalarını yürüttüğünü belirten Karaoğlu, “Türkiye’de ilk defa 18 Temmuz 2003 yılında Diyarbakır’da, 5 kadının mikrokredi alması ile başlayan Mikrofinans Programı, 2017 yılı Eylül ayı itibariyle 98 farklı yerde uygulanmakta olup ve bugüne kadar yaklaşık 667 Milyon TL mikrokredi dağıtarak 150 bin üzerinde kadın girişimciyi desteklemiştir.” şeklinde konuştu.

“10 BİN TL SOMALI KADINLARA GÖNDERİLDİ”

Kadınlara balık tutmayı öğreten bir program olduğunu ifade eden Karaoğlu, “Sanatı da aracı ederek daha fazla kişiye ulaşabileceğimize ve konuyu duyurabileceğimize inandık. O güne kadar Kayseri’de, yalnızca, işadamı Hamdi Akın’ın bağışlamış olduğu 100 bin TL değerindeki fon ile destek veriliyordu. Bu fona 2014 yılında yaklaşık 71 bin TL destek topladık. “Haydi, Kayseri Eller Cebe” sloganıyla çıktığımız bu yolda bu paranın 10 bin TL’sinin de Somalı kadınlara gönderilmesini sağladık. Şimdi de “Haydi Kayseri Eller Cebe II” kampanyası ile iş adamları ve iş kadınlarından oluşan koromuz yine işbaşında. Ancak daha, çok anlatmamız gerek. 20 Nisan Cuma günü ‘’70’li ve 80’li yılların nostaljik şarkılarını’’ icra edeceğiz. Bu yolla kalabalık bir grubu mikrofinans konusunda bilgilendirirken siz değerli basın mensuplarımız sayesinde de daha büyük kitlelere ulaşacağız.” diye konuştu.

“KAYSERİ’DE YAKLAŞIK BİN 540 KADIN PROGRAMDAN YARARLANIYOR”

Başkan Karaoğlu son olarak, “20 Nisan da yapacağımız Nostalji gecesi ile Kayseri genelinde yaklaşık bin 540 kadınımızın yararlandığı Mikrofinans Programı hakkında farkındalık yaratmak hem de programı anlatarak, programa inanıp TİSVA ya yaklaşık 150 bin TL destek veren bağışçılarımıza teşekkür etmek istiyoruz. 20 Nisan 2018’de saat 20.00’de Erciyes Üniversitesi, 15 Temmuz Yerleşkesindeki Kongre Salonu’nda bu amaçla yapılacak olan programımızda sizleri görmekten mutluluk duyarız. Kadınlarımızın fonuna katkı sağlamak isteyen herkes bağışlarını TISVA Mikrokredi Mrk. İktisadi İşletmesi, İBAN TR61 0001 0010 9849 7470 2851 29 hesaba yapabilir.” dedi.