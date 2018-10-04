'Mide' ağrısıyla yattı, ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA'da, 'midem ağrıyor' diyerek yatan emek büfesi işletmecisi Enver Tanrıkulu (53), yatağında ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Hanife Tanrıkulu ile ekmek büfesi işleten Enver Tanrıkulu, sabah saatlerinde eve geldi. Eşine, mide ağrısı olduğunu anlatan Enver Tanrıkulu, bir süre uyumak istediğini söyledi. Hanife Tanrıkulu ekmek büfesine giderken Enver Tanrıkulu ise uyudu. Öğle saatlerinde eve gelen Hanife Tanrıkulu, eşini uyandırmak istedi. Eşinin uyanmaması üzerine Hanife Tanrıkulu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Enver Tanrıkulu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Tanrıkulu'nun cesedi incelemelerden sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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