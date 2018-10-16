Midas'ın Kulakları veda etti

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), besteci Ferit Tüzün'ün ünlü eseri Midas'ın Kulakları’nı ölümünün 41'inci yılında son kez sanatseverlerle buluşturdu.Eser, Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelendi. Frigya Kralı Midas'ın hakemliğinde Güneş Tanrısı Apollon ile Doğa Tanrısı Pan arasındaki güç ve usta tartışmasının yaşandığı eseri ünlü rejisör Evin Atik sahneye taşırken, müzik yönetmenliğini Murat Kodallı, İ. Aytuğ Ülgen birlikte yaptı. Ferit Tüzün'ün bestelediği, librettosunu Güngör Dilmen'in yazdığı eserin dekor tasarımını A. Seyhan Atamer, kostümünü Nursun Ünlü, Koro şefliğini O. Öner Özcan, koreografisini F. Gülben Çay, ışık tasarımını ise D. Tarı Deniz üstlendi.Eserde başlıca rolleri ise M. Murat Güney, Kıvanç Uğraşbul, T. Tolga Erden, Mehmet Erkoç, Hasan Berk, K. Erdem Özdemir, Ziya Humar, A. Ulvi Karaca, Işıl Azaz, Serin Saybaşılı, Y. Ziya Büyükaslan, Hulusi Polat, Ünsal Öztekin, M. Özkan Çavdaroğlu, Mustafa Özer, Serkan Sevinç, C. Eftal Böllü, Hakan Yıldız, Ercüment Şirin paylaştı.

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