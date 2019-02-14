'Midas'ın Kulakları' müzede

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Tiyatrosu (ADT), 'Müzede Hayat Var' projesi kapsamında 'Midas'ın Kulakları' adlı çocuk oyunundan bazı bölümleri Antalya Müzesi'nde sahneledi.

ADT, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Antalya Müzesi işbirliği ile 'Müzede Hayat Var' projesi kapsamında Güngör Dilmen'in yazdığı, Umut Toprak'ın yönettiği 'Midas'ın Kulakları' adlı oyundan bazı bölümler sahneledi. Farklı okullardan gelen ilkokul öğrencileri, yerli ve yabancı turistlerin oyuna ilgisi yoğun oldu. Apollon'un dönemini anımsatan kostümler giyen tiyatro sanatçıları heykeller arasına yerleşerek cansız manken oldu. Müzeyi gezen çocuk ve yetişkinlere aniden hareketlenerek 'Hoş geldiniz' diyen oyuncular bazı ziyaretçileri korkuturken kimilerini güldürdü.

Tarihsel kostümlerle canlı performans gerçekleştiren ADT sanatçıları daha sonra Apollon tarafından eşekkulakları takılarak cezalandırılan Midas'ın kendisiyle barışmasının öyküsünün canlandırıldığı 'Midas'ın Kulakları' adlı çocuk oyunundan bazı bölümleri sahneledi. Keyifli dakikalar yaşayan çocuklar, oyun sonunda sanatçıları alkışladı.

Kıyafetleri ve makyajlarıyla kendilerini müzedeki heykellere benzeten sanatçılar, çocuklarla hatıra fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI