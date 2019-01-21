MHP’nin Manisa’da 4 adayı daha netleşti

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Açıklanan liste arasında Manisa’dan da 4 ilçe yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti’nin Manisa’da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı çıkarmaması ve MHP’li mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü desteklemesi açıklamasının ardından bugün MHP Manisa’da 4 ilçeden daha aday açıkladı. AK Parti’nin aday çıkarmadığı ilçeler arasında yer alan Turgutlu, Selendi, Kula ve Sarıgöl İlçelerindeki belediye başkan adayları netleşti. Buna göre Turgutlu mevcut Belediye Başkanı Turgay Şirin yeniden aday gösterilirken, geçtiğimiz genel seçimlerde, Selendi Belediye Başkanı görevinden istifa ederek MHP’den milletvekili adayı olan ancak meclise gidemeyen Nurullah Savaş, MHP’nin Selendi Belediye Başkan Adayı oldu. Kula’da ise mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Tosun yeniden aday gösterilirken Sarıgöl İlçesinde de mevcut Belediye Başkanı Necati Selçuk yeniden aday gösterilen isimler arasında yer aldı.



