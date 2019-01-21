MHP’nin Denizli’deki iki ilçe adayı kesinleşti

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Denizli’deki iki ilçede belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti ile yerel seçimlerde ittifak yapacak olan MHP, Buldan ve Çal ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Yerel Seçimlerde AK Parti ile ittifak yapacak olan MHP, Denizli’nin Çal İlçesinde mevcut Belediye Başkanı Fethi Akcan’ı, Buldan ilçesinde ise eski belediye başkanı Mustafa Şevik’i belediye başkan adayı olarak açıkladı. MHP ittifak nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayını geri çekerken, Buldan ve Çal ilçesi dışında yerel seçimlerde aday göstermeyecek. Çal ilçesine tekrar aday gösterilen Fethi Akcan, geçtiğimiz 2014 seçimlerde MHP’den belediye başkanı seçilmişti. Buldan İlçesinde belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Şevik ise, 2009 yılındaki seçimlerde AK Parti’den Belediye başkanı seçilmiş, ancak 2014 yılındaki seçimde AK Parti’den aday gösterilmeyince Demokrat Parti’den aday gösterildi ancak kazanamadı.