MHP’li Yıldırım, Başkan Ertürk’ü ziyaret etti

ANKARA, () – MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve beraberindeki heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Başkan Ertürk, Yıldırım ve beraberindeki heyet ile belediye hizmet binasını gezdirerek yapılan çalışmalar, yapımı devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Ertürk, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Yıldırım ve beraberindekilere teşekkür etti. Yıldırım da, gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı Başkan Ertürk’e teşekkür etti.

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