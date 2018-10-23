MHP’li Şahin: 3 büyük kente yarışa adaylarımızla katılacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, grup toplantısında "Bundan böyle ittifak arayışımız yok" açıklaması, siyasetin gündemini bir anda değiştirdi. Bahçeli’nin çıkışı, MHP İzmir İl Teşkilatında da anında yankı buldu. İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir, İstanbul ve Ankara’da yerel seçimlere kendi adayları ile gireceklerini belirterek, "Israrımızı anlamadılar, şimdi onlar düşünsün" dedi.

24 Haziran milletvekilliği genel seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ‘Cumhur İttifakı’ çatısı altında giren Ak Parti ve MHP’nin, bu birlikteliği 31 Mart 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusuydu. Her iki parti, seçimler öncesi görüşmelerini sürdürürken, Danıştay’ın Andımız’ın okullarda okutulmasına yönelik kararı, Ak Parti ile MHP cephesinde gerilime neden oldu. Siyasiler arasındaki polemiğin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ittifak görüşmelerine "Bundan böyle ittifak arayışımız yok" açıklaması ile kapıları kapattı. Bahçeli’nin açıklaması, İzmir il teşkilatında anında yankı buldu. MHP İl Başkanı Veysel Şahin, ittifak olmayacakmış gibi çalışma yaptıklarını söyledi. Bu kararın kendileri için sürpriz olmadığını kaydeden Şahin, "Biz 40 yıllık partiyiz. Her zaman kendi göbeğimizi kendimiz kestik, şimdi de keseceğiz. Bizim için olan bir şey yok. Olan muhataplarımıza oldu" dedi.

'ISRARIMIZI ANLAMADILAR'

İstanbul’da, Ankara’da İzmir’de adaylarının olduğunu ve seçimlere kendi adayları ile gireceklerini aktaran Veysel Şahin, şunları söyledi:

"Şimdi muhataplarımız düşünsün. Biz iyi niyet göstergesi olarak İstanbul’da aday çıkarmayacağımızı söylemiştik. Bizim daha önce İstanbul’da ki oyumuz yüzde 8,5’tu. Ama şimdi kamuoyu araştırmalarında oyumuzun yüzde 17 olduğu belirtildi. Adaylarımız ile seçime katılacağız. Artık onlar düşünsün, biz söyleyeceğimizi söyledik. Israrımızı anlamadılar."

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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