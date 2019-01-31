MHP’den Veysel Tiryaki’ye tam destek

ANKARA, () - AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, seçim çalışmaları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yenimahalle İlçe Teşkilatı ve üyeleri ile bir araya geldi.

Toplantıya, Cumhur İttifakını temsilen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, İl Başkan Yardımcısı Soner Cengiz, Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz ve AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Süleyman İnceöz ile partililer katıldı. İttifak üyeleri yerel yönetimde örnek bir model oluşturan Veysel Tiryaki'nin Yenimahalle için bir fırsat olduğunu dile getirdi.

'BU İTTİFAK, DAHA ÖNCEDEN GÖNÜLLERE ATILMIŞTIR'

Veysel Tiryaki, Cumhur İttifakı olarak Yenimahalle’de yeni bir başarı hikâyesine imza atacaklarını söyledi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak el ele verdiklerini ifade eden Tiryaki, şöyle konuştu:

"Bu seçimde Türkiye'nin bekası için oy vereceğiz. Bu ittifakın tüm üyeleri olarak başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Geride kalan iki aylık süreçte bizler kapı kapı dolaşacağız, gönüllere ulaşacağız. 1 Nisan sabahı ülkemizin tökezlemesini, Cumhur İttifakı'nın sendelemesini bekleyenleri hüsrana uğratacağız. Bu seçimlerden hep birlikte zaferle çıkacağız. Biz Yenimahalle'ye 15 yıllık tecrübemizi cebimize, hizmet sevdamızı gönlümüze koyarak büyük bir heyecanla geldik. Bu ilçenin yeni bir belediyecilik anlayışına ihtiyacı var. Yeniliğe, heyecana, yeniden hayal kurmaya ihtiyacı var. Biz hazırız. Bunu hep birlikte başaracağız. Bu ittifak sadece parti başkanlarımızın kâğıda attıkları bir imza değildir. Bu ittifak, çok daha önceden gönüllere atılmıştır."

'YENİMAHALLE İÇİN BÜYÜK BİR FIRSATTIR'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da, "Çinçin, Hamamönü, Hamamarkası gibi yerler metruk binalarla doluydu. Sıradan birisi buraları yıkar ve betonlaştırırdı. Veysel Tiryaki ile o bölgeler cazibe merkezi haline geldi. Biz Yenimahalleliler olarak Hamamönü’ne gezmeye gidiyoruz. Ama Yenimahalle’de bir cazibe merkezi yok. Veysel Tiryaki’nin bilgi birikimi, donanımı, vizyonu dünyaya bakış açısı ortada. Bu Yenimahalle için büyük bir fırsattır. Biz Cumhur İttifakı olarak Veysel Tiryaki’nin arkasındayız. Sonuna kadar da beraber gideceğiz. Veysel Tiryaki’ye destek, dua ve oy istiyorum" dedi.

'ALTINDAĞ’DA YAPTIĞI TÜM ÇALIŞMALAR BÜYÜK BİR BAŞARIDIR'

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ise,“Yenimahalle’de geçmişten bugüne tüm süreçleri biliyoruz. İnşallah Veysel Tiryaki ile birlikte Yenimahalle’ye hizmet götürmeyi başaracağız. Veysel Tiryaki’nin Altındağ’da yaptığı tüm çalışmalar büyük bir başarıdır. Başkan adayımızın yaptıkları, adı yeni olan ama eskiyen Yenimahalle’ye yapacaklarının teminatıdır” diye konuştu.

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