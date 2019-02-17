MHP Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

ALANYA, () - MHP'nin Alanya'da 31 Mart yerel seçimleri için kullanacağı Seçim Koordinasyon Merkezi görkemli bir törenle açıldı.

Cumhur İttifakı kapsamında Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Alanya'daki ittifak adayı MHP'li Adem Murat Yücel'in 31 Mart Yerel Seçimleri için kullanacağı Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi, MHP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Özgür Bayraktar, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Ülkü Ocakları İl Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP eski Antalya milletvekilleri Mehmet Günal ve Hüseyin Yıldız, oda ve dernek başkanları ile MHP ve Ak Parti'ye gönül vermiş binlerce vatandaşın yağmura rağmen katılımıyla açıldı.

'İLK GÜNKÜ AŞK VE HEYECANLA KARŞINIZDAYIM'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 31 Mart'ta Alanya Belediyesi'ni MHP'nin hizmet belediyeciliğiyle Ak Parti'nin gönül belediyeciliği anlayışını birleştirerek yöneteceklerini söyledi. Başkan Yücel, "Bizleri, Cumhur İttifakı adaylığına layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi Allah'ın izniyle ve sizlerden aldığımız destekle mahcup etmeyeceğiz. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Antalya, güçlü bir Alanya için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kazanacağız. 'Bir dünya kenti Alanya' hayaliyle çıktığımız bu yolda hep birlikte, omuz omuza, gönül gönüle, el ele yürüyeceğiz. Bıkmadan, usanmadan, yılmadan çalışacağız. İnşallah kazanan biz olacağız. Biz kazandıkça Alanya'mız kazanacak. 5 yıl önce görevi devraldığımız ilk günkü heyecanla, aynı coşkuyla, aynı çalışma azmiyle karşınızdayım. İlk günkü aşkla Alanya'ya hizmet etmeye devam ediyoruz. 15 yıllık belediye başkanlığım döneminde hiç 'Yoruldum, olmaz, yapamam' demedim. Önce Allah'a, sonra Alanya'mıza ve sizlere duyduğum güvenle, hizmet aşkıyla hep çalıştık, 'yapılamaz' denilenleri yaptık, hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Sizlerden emanet aldığımız Selçuklunun başkenti, Osmanlı'nın liman kenti Alanya'mıza şanlı tarihine layık olduğu şekilde hizmet ediyoruz. Alanya'yı hep daha ileriye götürecek eserler üretmenin gayreti içinde olduk" dedi.

'ALANYA BİZİMLE ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR'

Alanya'yı geriye değil hep ileriye götürdüklerini ve Alanya'nın altın çağını yaşadığını vurgulayan Başkan Yücel, "Gece gündüz demeden Alanya için çalışıyoruz. Öyle çalışıyoruz ki Alanya'nın 37 yıllık hayali olan teleferiği, kamu kurum ve kuruluşları arasında en büyük Güneş Enerji Santrali'ni, Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Demirtaş Hayvan Barınağı'nı, Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam Alanı'nı, prestij caddelerini, kültür merkezleri ve düğün salonlarını, kapalı pazar yerlerini ve daha nice önemli hizmet ve projeyi şehrimize kazandırıyoruz. Öyle çalışıyoruz ki, Büyükşehir Yasası'yla 56 kat büyüyen kentimizin her noktasına, santim santim, ilmek ilmek hizmetlerimizi nakşediyoruz. Alanya Belediyesi'ni, yatırım bütçesi, araç filosu ve hizmet ağı ile Türkiye'nin en güçlü belediyelerinden biri haline getirdik. Alanya Belediyesi artık, okullar, yurtlar, kreşler, camiler, sağlık ocakları yaptıran, birçok mahallesine düğün salonları ve kültür merkezleri inşa eden bir belediye haline geldi. Alanya Belediyesi artık kendi bitkisini, kendi elektriğini, kendi asfaltını ve kendi betonunu üreten, tasarruf ederek gelişen, kendi kendine yeten bir belediye. Alanya Belediyesi, artık üreterek güçlenen, güçlendikçe büyüyen ve büyüdükçe de halkına daha çok hizmet eden bir belediye" diye konuştu.

'ALANYA'YA YENİ BİR VİZYON KAZANDIRIYORUZ'

Temel belediyecilik hizmetlerinde görülmemiş bir performans sergilerken, aynı zamanda Alanya'nın yıllarca ötelenmiş problemlerine kalıcı çözümler ürettiklerini kaydeden Başkan Yücel, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin spor, sanat ve kültürle uğraşması için yeni sosyal alanlar, spor tesisleri ve kültür merkezleri yaparak, onların hizmetine sunduk. Diğer yandan sosyal belediyecilik uygulamalarımızla, kültür-sanat etkinliklerimizle, sağlık ve eğitim yatırımlarımızla şehrimize vizyon kazandıran adımlar attık. Bir şehrin değişimine ve dönüşümüne birlikte şahitlik ediyoruz. Turizmde marka olan bu şehre yeni bir şehircilik anlayışı, yeni bir vizyon kazandırıyoruz. Alanya'ya çağ atlatacak kentsel dönüşüm projelerimizi uygulamaya koyuyoruz. Mahallelerimizi baştan sona yenileyeceğiz. Kentsel dönüşümle Alanya'yı daha yeşil, daha çok sosyal alanlara sahip modern bir kent yapacağız. Biz, yaptığımız her şeyi öncelikle Allah rızası için sonra da insanlarımızın rızasını, hayır dualarını alabilmek için yapıyoruz. 'Allah razı olsun' dedirtebiliyorsak, bizler için en büyük hizmet budur. 5 yıllık görev süremizde, 'Fırat Nehri kenarında bir koyun kaybolsa, korkarım ki kıyamet gününde onun bile hesabı bizden sorulur' diyen Hz. Ömer'i kendimize şiar edindik. Alanya'nın en ücra köşesinde yaşayan tek bir insan olsa bile onun elini öptük, halini sorduk, derdini dinledik. Yarasına merhem olmaya çalıştık."

'YARINLARIN ALANYA'SINI İNŞA EDECEĞİZ'

Mücadeleden korkmadıklarını, güçten yana değil, haktan ve halktan yana olduklarını anlatan Başkan Yücel, "Siyasi ayrım yapmadık, vatandaşlarımızı zengin-fakir, kentli-köylü diye ayırmadık. Adamı olanın değil hak edenin işini yaptık. Eşit, adaletli, hoşgörülü yönetim anlayışımızla belediyenin kapısını herkese açtık. Tevazu ile hareket ettik. Her zaman vatandaşımızla iç içe olduk. İstişareye önem verdik. Teşkilatımızla, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, kurumlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle birlikte uyumla çalıştık. 'Ben' değil, 'biz' kültürüyle yönettiğimiz Alanya'ya daha çok güzel hizmetler yapacağız. Alanya'mıza yine hep birlikte, içimizden biri, Alanya'nın evladı olan ülkemizin dünyadaki gür sesi Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve hükümetimizin de destekleriyle daha çok güzel hizmetler yapacağız. Cumhur İttifakı'yla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel başkanımla uyum içerisinde çalışarak Alanya'yı daha yükseklere taşıyacağız. Bugünden itibaren hep birlikte çalışacağız. Yarınların Alanya'sı için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı, projelerimizi anlatacağız. Alanya'da hep birlikte, gece gündüz demeden sizlerle çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Vatandaşımızın hem gönlünü, hem hayır duasını, hem de desteğini alacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI