MHP Nizip ilçe başkanı Karabacak oldu

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - MHP Nizip ilçe başkanlığı görevine Davut Karabacak getirildi.

İlçe başkanı Yahya Yılmaz’ın meclis üyesi adaylığına müracaatı sonrasında MHP ilçe başkanlığına getirilen Davut Karabacak, yeni yönetimiyle bir araya geldi. Görev belgesini İl Başkanlığı’ndan gelen yetkililerden alan Karabacak, "Başta liderimiz olmak üzere, teşkilat başkanımız ve il başkanımızın şahsıma gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür eder bu zamana kadar bu davaya gönül veren tüm yönetici ve parti üyelerine şükranlarımı sunarım" dedi.

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