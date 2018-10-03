MHP'nin Kozan Belediye Başkan Adayı belirlendi

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Kozan ilçesinde belediye başkan adaylarının Nihat Atlı olduğunu açıkladı.

Kozan ilçesinde mevcut MHP'li başkan Musa Öztürk'ün geçen günlerde yeniden aday olmayacağını açıklaması üzerine, partinin Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, bugün gerçekleştirilen toplantıda adaylarının Nihat Atlı olduğunu söyledi. Başkan Avcı, Nihat Atlı ile yollarına devam edeceklerini belirtti.

TEBLİĞ EDİLDİ

Nihat Atlı ise konuyla ilgili açıklamasında, "Yapılacak yerel seçimlerde adaylığım genel merkez tarafından tarafıma tebliğ edilmiştir. Allah'ım beni ülküdaşlarıma, partime mahcup etmesin" dedi.

Açıklamaya çevre ilçelerin ilçe ve belediye başkanları da katıldı.



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