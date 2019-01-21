MHP'nin Antalya, Burdur ve Afyon'da 17 adayı açıklandı

ANTALYA, () - MHP'nin Antalya, Burdur ve Afyonkarahisar'da toplam 17 belediye başkan adayı açıklandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı basın açıklamasında MHP'nin 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayı daha açıklandı. Kapanan Tekirova Belediyesi'nin başkanı ve geçen dönem Ak Parti'nin Kemer adayı olarak gösterilen Yusuf Üras, Antalya'nın Kemer ilçesinden aday gösterilirken, Korkuteli ilçesinden ise Ömer Niyazi İşlek aday listesinde yer aldı.

BURDUR'DA 9 ADAY DAHA BELLİ OLDU

MHP'nin Burdur Belediye Başkan adayı olarak Uğur Şen gösterilirken, Altınyayla ilçesinde Nazım Subaşı, Bucak ilçesinde Azmi Özkurt, Çeltikçi ilçesinde Recep Aydın, Gölhisar ilçesinde Nasuh Eroğuz, Kemer ilçesinde Süleyman Yavuz, Bucak'ın Kızılkaya beldesinde İlkay Güngör, Kocaaliler beldesinde Halit Dağlı, Gölhisar ilçesine bağlı Yusufca beldesinde de Hüseyin Özarslan aday oldu.

AFYONKARAHİSAR'DA 6 ADAY AÇIKLANDI

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde Turan Susan, Emirdağ ilçesinin Davulga beldesinde mevcut Belediye Başkanı Salih Gündoğan, İhsaniye ilçesinin Yaylabağı beldesinde Ahmet Yıldırım, Sandıklı'nın Akharım beldesinde Muzaffer Yönel, Sinanpaşa ilçesinin Ahmetpaşa beldesinde Eyüp Yakan, Kırka beldesinde ise Bekir Uykan aday gösterildi.

