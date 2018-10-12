MHP Milletvekili Ersoy: “Kriz yok ama sıkıntı var”

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, ()-MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kayseri milletvekili ve Plan Bütçe Komisyon üyesi Baki Ersoy, Türkiye ekonomisi ile ilgili, “Kriz yok sıkıntı büyük. Bunu yok saymaktan ziyade problemi tespit edelim, kendimizi güldürmemek için sorunları yerinde tespit etmeliyiz” dedi.

MHP Milletvekili Baki Ersoy katıldığı bir programda ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ersoy, Türkiye’nin 95 yaşında genç bir ülke olduğunu belirterek, “95 yılın tamamına baktığımızda Türkiye’nin çok büyük bir ülke olduğumuzu görebiliyoruz. Türkiye yine çeşitli önlemlere ekonomide bir noktaya gidiyor. Her şeyden önce ben şunu görüyorum. Gizli dosya diye plan bütçeye bir denetim raporu geldi. Çok kalıplı dosyaydı, benim daha inceleme fırsatım olmadı. Ekonomide çok büyük sıkıntı var. Kriz yok diyelim, sıkıntı büyük. Bunu yok saymaktan ziyade problemi tespit edelim, kendimizi güldürmemek için sorunları yerinde tespit etmeliyiz” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği af konusu ile ilgili konuşan Ersoy, “Bizler 24 Haziran seçimleri ile beraber yeni döneme girdik. Cezaevlerinde 14 kişilik koğuşta 29 kişi yatıyor. İnsanın fiziksel ihtiyaçlarını gidereceği alan yok. Cezaevinde yatan insanlar sıkıntılı. İnsani duygularımız var. Allah korusun hepimizin yarın ne olacağı belli değil. Bir kısmi af gelsin, cezaevlerinde bir rahatlama olsun. Kader mahkumu olan insanların aileleri umutlandı. Cezaevine girdikten sonra eyvah diyorlar ancak iş içten geçiyor. Bizim bu kişileri yeniden kazanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adaylığı için ismi geçen Ersoy şunları söyledi: “MHP İl Başkanımız Serkan Tok bey gönlünden geçen isim olarak beni düşündüğünü söyledi. Ben de görev verildiği takdirde elimi taşın altına koymam, kafamı koyarım. Kayseri’de günlerdir bu konuşuluyor. Sevilmek güzel bir şey. Genel başkanımız onay verdiği takdirde, geliriz Kayseri’ye aday olduğumuzu söyleriz. O zaman belediyecilik anlamında Kayseri’de nelerin yapıldığını, yapılamadığını konuşuruz. İlçeler bazında sıkıntılar büyük. Kayserimizi çok sevdiğimiz için, bir şeyler yapmak istediğimiz için, genel başkanımızın da uygunluğu olursa eğer elimizden geleni yaparız. Bu şehrin sıkıntılarını biliyoruz. Ben Ankara’da 1 saat bile durmuyorum. Kayseri’yi takip ediyorum.”