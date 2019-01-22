MHP, meclis üyeliklerinde kendi adayları ile seçime katılacak

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 31 Mart yerel seçimlerinde, belediye meclis üyelikleri için kendi adaylarının yer aldığı liste ile seçime katılacaklarını söyledi. Şahin, ayrıca 24 Ocak'ta Ankara'da yapılacak olan aday tanıtım toplantısına katılacaklarını da belirtti.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 14 Ocak'ta MHP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği toplantıda, yerel seçimlere yönelik açıklama yaparak, "Ben iki partinin belediye meclis üyeliklerinde de tek listeyle seçime girmesini istiyorum" dedi. Zeybekci'nin bu açıklamasının ardından MHP'nin tavrı merak konusu oldu. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, parti genel merkezinin, MHP'nin kendi adayları ile seçime katılması yönünde bir kararının olduğunu belirtti. Kendilerine, çift liste ile seçime gidilmesi yönünde bir talimat verildiğini söyleyen Şahin, "Yani AK Parti kendi meclis üyesi adaylar ile MHP ise kendi meclis üyesi adaylarıyla seçime gidecek. Biz hazırlıklarımızı bu şekilde yapıyoruz. Meclis üyeliklerinde, AK Parti'den bağımsız olarak kendi adaylarımız ile seçime gireceğiz" dedi.

MECLİS İÇİN 2 BİN BAŞVURU

İzmir'de 25 ilçede ve Büyükşehir Belediyesi'nde, Cumhur İttifakı'nın ortak adaylarını destekleyeceklerini belirten Şahin, "Onlara desteğimiz tam. Bizim 5 adayımız da Cumhur İttifakı'nın adayları. Onlara da AK Parti'nin desteği tam. Biz bir sorun görmedik, birlikteliğimiz birbirimize destek olma çerçevesinde devam ediyor" diye konuştu.

Başkan Şahin, meclis üyelikleri için 2 bin partilinin başvuru yaptığını da aktararak, listeye yazılacak olan adaylarda aradıkları kriterleri, şu şekilde açıkladı:

"Ülkücü olması, eğitimli olması, vatansever olması, hizmet ehli olması, dürüst olması. Öncelikli kriterimiz ise insani yönünün yüksek olması."

Şahin ayrıca, 24 Ocak Perşembe günü Ankara'da düzenlenecek olan aday tanıtım toplantısına katılmak için İzmir'den 7 otobüs kaldıracaklarını söyledi.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

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