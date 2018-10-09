MHP'li yeni başkana ziyarette yerel seçimler konuşuldu

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, göreve yeni atanan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret etti. Yerel seçimler öncesi AK Parti ile MHP arasında süren ittifak görüşmeleri, İzmir'deki görüşmede de gündeme geldi. MHP İzmir İl Başkanı Şahin, parti genel merkezinin AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayını destekleme yönünde karar alınması halinde, tüm parti olarak bu karara uyacaklarını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, il yöneticileri ile birlikte, MHP İl Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette, yerel seçimlerde yapılması gündeme gelen ittifaka dair gelişmeler değerlendirildi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yerel seçimlerin olduğunu hatırlatarak, "Biz bir kere gönül ittifakını kurduk, ne olursa olsun yerli ve milli ittifakımız biz sağ oldukça devam edecek. Önümüzdeki yerel seçim süreciyle ilgili genel merkezlerimizin görüşmelerini bekliyoruz. Çıkacak sonuca göre il bazında görüşmelerimizi yapacağız" dedi.

Veysel Şahin ise söz verdikleri gibi 'Cumhur İttifakı'na bağlılıklarının sürdüğünü söyledi. Şahin, "Genel seçimlerde oluşan birliktelik yerel seçimlerde de devam edecek. Genel merkezlerimizde görüşme yapıldı. İl Başkanımızın söylediği gibi biz de genel merkezimizden gelecek sonuçları bekliyoruz. O sonuçlara göre biz de hareket edeceğiz. Bu birlikteliğin devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

İl Başkanı Şahin, MHP Genel Merkezi hangi talimatları verirse ona uyacaklarını kaydederek, "İlimiz hakkındaki bilgileri genel merkeze illetim. Görüşmeler belli çerçevede yapılıyor. Onların adayları da bizim adaylarımız da şu aşamada belli" dedi.

Aydın Şengül ise, AK Parti olarak kendi çalışmalarını yaptıklarını anımsattı. Şengül, "Doğal olarak biz de MHP de kendi bazında çalışmaları sürdürüyor. İlçe bazında çalışmaları yapıyorlar, biz de yapıyoruz. Resmi olarak açıkladığımız bir şey yok. Biz tek başımıza karar verecek mercide değiliz. Yukarıda belli görüşmeler var. Bize yol haritası vereceklerdir. Genel seçimlerdeki ittifakın yerel seçimlerde devam etmesinden yanayım. Bekleyip görelim" diye konuştu.

'KARARA HARFİYEN UYARIZ'

Cumhur İttifakı'nın İzmir'de CHP karşısında başarı elde edip etmeyeceği sorusunu yanıtlayan Aydın Şengül, bu ittifakı en çok istemeyen kesimin CHP olacağını savunarak, "Olursa kentte iyi bir sinerji yakalayacağımızı umuyorum. 15 yıllık CHP iktidarından İzmirli ciddi anlamda rahatsız durumda. Talepleri gerçekleşmemiş. Hayal kırıklığı yaşamış. Sokaktan o ses geliyor. Ciddi bir alternatif bulunduğunda İzmirlinin o değişimi yapacağına inanıyorum" dedi. MHP İzmir İl Başkanı Şahin de, İzmir teşkilatı olarak Cumhur İttifakı'na bağlı olduklarını söyledi. İttifakın memlekete faydalı olduğunu düşündüğünü belirten Şahin, "Biz İzmir olarak genel merkezden çıkan her karara harfiyen uyarız, nokta. Milletimiz bu birlikteliğin faydalarını görüyor. Devletimiz, milletimiz görüyor. Birlik olmaktan kime zarar gelir ki? Birlikten güç doğar" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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