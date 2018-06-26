MHP'li Yalçın'dan seçim değerlendirmesi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - MHP Isparta İl Başkanı İsa Yalçın, "MHP'yi Türkiye genelinde 'bitti' gibi gösterenlere liderimiz Devlet Bahçeli tarafından bir Osmanlı tokadı indirilmiştir" dedi.

MHP İl Başkanı İsa Yalçın, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Ak Parti'ye oluşturdukları Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkmasını yorumladı. Seçimlerin tarihte ilk defa halk tarafından ve bir arada yapıldığını aktaran İsa Yalçın, "Öncelikle her 2 siyasi parti tarafından bir olumsuzluk olmadan sürecin yönetilmesi milletle doğru bir şekilde paylaşılması anlamında MHP ve Ak Parti kadrolarının görevlerini eksiksiz yerine getirdiklerini düşünüyorum. 'MHP barajın altında kalıp Cumhur İttifakı'na zarar verir' diyenlere sandık önemli bir cevap vererek MHP'yi ne kadar önemli bir parti olduğu, sandık yoluyla millet tarafından tescil edilmiştir. Türkiye'de çok büyük bir çalışmayla Cumhur İttifakı başarılı sonuç almıştır" dedi.

MHP'nin de parlamentoda seçim dönemindeki taahhütlerini yerine getirecek güce kavuştuğunu vurgulayan İsa Yalçın, şöyle dedi:

"30 milletvekiliyle hain FETÖ'cülere karşı duruşun nasıl olduğunu göstermiş bir parti olarak Cumhur İttifakı içerisinde 49 milletvekiliyle Türkiye'nin güven duyduğu ve hükümetin de güven duyduğu bir ortamın hazırlanması için her türlü çalışmayı yapacağız. Seçimlerde emeği geçen herkese, başta milletvekili adaylarımız olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Seçimlerin Isparta'da da çok iyi analiz edilmesi gereken yönü halen daha 15 Temmuz sonrasında dersini almayan ve kendilerine siyasi bir yol açmaya çalışan bir başka kapalı devre grubun MHP üzerindeki oynadığı oyunu biliyoruz. MHP, bu konudaki tedbirlerini çok kısa zamanda alacak ve bizim sakalımızı tıraş edenlerin kollarını keseceğiz. MHP'yi Türkiye genelinde 'bitti' gibi gösterenlere liderimiz Devlet Bahçeli tarafından bir Osmanlı tokadı indirilmiştir. Bu tokatla mesajı alıp da bundan sonraki durumu gözden geçirenler için bir şey söylemiyoruz ama bu inatlarında devam edenleri MHP olarak asla affetmeyeceğiz. Hiç kimse bu seçimleri sadece milletvekili seçim sonucu olarak değerlendirmesin burada kazanan Cumhur İttifakı olmuştur. MHP olarak bugünden itibaren yeni bir seçim için çalışmalara başlayacağız."

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